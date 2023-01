ASUS AMD Radeon RX 7900 XTX TUF - NVidii pozostał już tylko jeden bastion... a ja mam dylemat

Już poprzednia generacja kart od AMD potrafiła nieraz zaskoczyć. Nie bez przyczyny wszyscy wyczekiwali głośno zapowiadanego następcy - RDNA3. I choć nie obyło się bez kontrowersji w postaci przeszacowanej wydajności czy problemów z układami chłodzenia konstrukcji referencyjnych, to można powiedzieć, że premiera RX 7900 XTX, która nastąpiła w połowie grudnia, należała do udanych. Karty szybko znikają z półek sklepowych, czego nie może powiedzieć konkurencja.

Spis treści

Samo AMD twierdzi, że RX 7900 XTX, to model, który ma konkurować z RTX 4080. Czy tak jest naprawdę? Postanowiłem to sprawdzić. W moje ręce trafiła karta od Asusa, należąca do serii TUF Gaming. Czym zaskoczy mnie Radeon i czy po raz pierwszy od ponad 10 lat zdecydowałbym się na kartę od “czerwonych”?

NAVI 31 XTX – RDNA 3 w pełnej klasie

Zanim omówimy konstrukcję od Asus’a, zapoznajmy się ze specyfikacją układu, na którym bazuje. Radeon RX 7900 XTX to karta graficzna zbudowana w procesie 5 nm i oparta na procesorze graficznym Navi 31 w wariancie XTX. Rdzeń ten zapewnia obsługę DirectX 12 w wersji Ultimate, dzięki czemu wszystkie najnowsze gry będą wspierane. Ponadto najnowsza wersja bibliotek DX gwarantuje obsługę sprzętowego śledzenia promieni czy cieniowania o zmiennej częstotliwości (VRS).

Zobacz również:

Sam procesor graficzny Navi 31 to duży układ o powierzchni 520 mm² i składający się z aż 57,7 miliardów tranzystorów. AMD postawiło w jego przypadku na budowę chipletową, znaną choćby z procesorów Ryzen, oddzielając moduły pamięci cache od samego rdzenia. Ten zawiera 6144 jednostek cieniujących, 384 TMU oraz 192 ROP. Karta ma również 96 rdzeni służących akceleracji ray tracingu drugiej generacji.

AMD wyposażyło RX 7900 XTX w 24 GB pamięci GDDR6, które są połączone za pomocą 384-bitowego interfejsu pamięci. Dodatkowo karta posiada aż 96 MB pamięci cache trzeciego poziomu – tak zwany “Infinity Cache”. Rdzeń GPU działa z bazową częstotliwością 1855 MHz, która dzięki aktywnemu trybowi boost ulega zwiększeniu nawet do 2499 MHz. Pamięć pracuje z częstotliwością 2500 MHz, co przekłada się na prędkość 20 Gbps.

AMD Radeon RX 7900 XTX pobiera energię z dwóch 8-pinowych złączy zasilania, a TDP wynosi 355 W. Domyślna konfiguracja wyjść dla wyświetlacza prezentuje się następująco: 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C.

ASUS TUF RX 7900 XTX – to jest ogromne

Karta dotarła do mnie w dość niewielkim jak na dzisiejsze czasy, kartonowym opakowaniu. Niestety, tego samego nie mogę powiedzieć o samej karcie. Ta jest ogromna. Jej wymiary to 352.9 x 158.2 x 72.6 mm. Tak, ponad 35 cm długości na pewno będzie stanowiło wyzwanie dla niejednej obudowy. Jakby tego było mało, to karta Asusa waży ponad 2 kg (a dokładnie 2,189 kg). Choć producent dodaje do zestawu niewielki support, to nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, może być również niekompatybilne, np. jeżeli nasza obudowa nie posiada zabudowanej piwnicy nad zasilaczem.

Co do budowy samej karty - nie mam żadnych zastrzeżeń. Zarówno osłona wentylatorów, jak i backplate zostały wykonane z grubego aluminium. Z tyłu zostało umieszczono dodatkowe wycięcie dla lepszego przepływu powietrza przez radiator. Również na odwrocie znajdziemy przełącznik BIOS, który umożliwia przełączanie między trybem cichym a trybem wydajności. Pytanie tylko po co? O ile taki zabieg miał rację bytu jeszcze kilka lat temu, to obecnie biorąc pod uwagę wielkość systemów chłodzenia - nie ma to całkowicie sensu. Przecież nawet w po wybraniu profilu “wydajność” TUF Asusa posiada tryb półpasywny, a wentylatory zostaną załączone gdy temperatura rdzenia przekroczy 60 °C.

Samo chłodzenie na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia. To standardowa jak na dzisiejszy czasy konstrukcja, składająca się z trzech wentylatorów umieszczona na pokaźniej wielkości radiatorze. Ten, dla lepszego rozprowadzania ciepła, został wyposażony w 7 heatpipeów. Jednak po dokładniejszym spojrzeniu zauważymy, że środkowy wentylator został umieszczony w innej orientacji do pozostałych dwóch. Oznacza to, że podczas pracy obrót ich następuje w innych kierunkach. Takie rozwiązanie ma niwelować niepotrzebne turbulencje powietrza, poprawiając nie tylko jego przepływ, ale i hałas. W podobnym celu Asus zdecydował się połączyć wszystkie łopatki wirnika.

RX 7900 XTX TUF to konstrukcja bazująca w pełni na autorskim PCB. Do zasilania Asus zdecydował się na trzy klasyczne, 8-pinowe wtyczki PCIe. Sekcja zasilania to konfiguracja 17+4, wykorzystująca 70 A DrMosy. Zmianie również uległo TDP. Karta Asusa posiada wyższy power limit – 375 W z możliwością zwiększania od dodatkowe 15%. Producent zrezygnował z portu wideo USB-C, stawiając na bardziej klasyczne zestawienie, składające się z trzech złączy DP oraz jednego HDMI.

Platforma testowa i testy

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK : LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Standardowo testy 3D rozpocząłem od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”.

ASUS RX 7900 XTX - wydajność

ASUS RX 7900 XTX - wydajność ( ) × 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Marvel's Guardians of the Galaxy – ustawienia ultra, RT włączone Marvel's Guardians of the Galaxy – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra

Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zaskoczony. O ile wiedziałem, że nowy Radeon nie ma szans w Port Royal, to wyniki w pozostałych benchmarkach poniekąd udowadniają, z jak wydajnym układem mamy do czynienia. Cóż - karta Asusa bez problemów pokonuje RTX 4080 w Time Spy czy Fire Strike. Niestety - do poziomu wydajności RTX 4090 wciąż wiele brakuje.

Testy w grach potwierdzają już to, co zauważyliśmy wcześniej. O ile testowany tytuł nie obsługuje technologii śledzenia promieni, RX 7900 XTX deklasuje konkurencję w postaci RTX 4080. Jednak nawet gdy skusimy się na RT, nie oznacza to, że gra jest całkowicie niegrywalna. Niemałym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że Asus RX 7900 XTX pokonywał mojego prywatnie posiadanego RTX 3080 i to bez wsparcia technologii Super Samplingu.

Temperatury, pobór prądu i podkręcanie

Jak wspomniałem, karta posiada tryb pracy półpasywny, który możemy wyłączyć w oprogramowaniu ASUS GPU Tweak III. Na potrzeby naszych testów jednak nie ingerowaliśmy w ustawienia karty. Asus RX 7900 XTX pracuje bardzo cicho i mimo przeprowadzania testów na otwartej platformie testowej, to z odległości 1 metra nie byłem w stanie powiedzieć, czy w danym momencie wentylatory pracują, czy nie? Maksymalna odnotowana temperatura podczas stres testu wynosiła 68°C (91°C Juntion).

Dużo gorzej wygląda w przypadku Radeona RX 7900 XTX kwestia poboru energii. Konstrukcji AMD bliżej w tym momencie do RTX 4090 niż 4080. Pod obciążeniem karta pobiera maksymalną dostępną moc. Oznacza to, że podczas naszych testów często mogliśmy zobaczyć stały pobór w granicach 377 W. Cóż - aż trudno uwierzyć, że to karty Nvidii są w tym momencie tymi bardziej energooszczędnymi.

Mając do dyspozycji tak potężną kartę z tak wydajnym system chłodzenia nie mogłem się powstrzymać, aby standardowo już spróbować wycisnąć kilka dodatkowych punktów w benchmarkach 3DMark.

Sam proces nie należy do najłatwiejszych. Cóż - może za bardzo przywykłem do tego, jak to wygląda w przypadku procesorów czy kart konkurencji, gdzie domyślnie wystarczy zwiększyć limity mocy. Cóż, do Radeonów trzeba podejść odrobinę inaczej... zaczynając od obniżenia napięcia zasilania. Co?! Tylko tak będziemy w stanie uzyskać wyższe zegary boost. Finalnie testowany ASUS RX 7900 XTX pracował na napięciu 1,06 V (zamiast 1,15V), limit mocy został zwiększony o 15 %. Częstotliwość pracy pamięci GDDR6X udało mi się ustabilizować na 2750 MHz, a zegar boost podczas testów przekraczał 3 000 MHz.

Dzięki tym ustawieniom zyskałem dodatkowe 1000 pkt w Port Royal. Jednak dużo bardziej imponujące są wyniki osiągnięte w pozostałych dwóch testach 3DMarka. Dzięki OC zbliżyliśmy się jeszcze bardziej do poziomu RTX 4090, jednak mimo wszystko to karta od “zielonych” pozostała tą najwydajniejszą.

Wiedźmin 3 Ray Tracing... dalej to samo

Z ciekawości sprawdziłem jak działa Wiedźmin 3 z najnowszym patchem dodającym Ray Tracing. Nie pokładałem wielkich nadziei po ostatnich doświadczeniach z tym tytułem. Szkoda też nerwów, aby kolejny raz opowiadać o stanie gry - patcha, który wypuścił CD Project RED.

Gra przed przystąpieniem do testów zastała zaktualizowana do najnowszej wersji i… dalej nie działa prawidłowo. RX 7900 XTX generuje średnio ok. 28 FPS w rozdzielczości 4K. Nie pomaga w tym przypadku FSR, który ma nawet problemy z poprawnym załączeniem. W moim przypadku zadziałał dopiero za piątym podejściem i tylko na ustawieniu “zbalansowany”. Dodatkowo opcja ostrzenia obrazu, znacząca poprawiająca jakość, niestety - nie jest dostępna. Co prawda możemy ją wymusić w sterownikach, pytanie tylko po co, skoro i tak maksymalnie możemy liczyć na średnio 45 klatek na sekundę. Coraz bardziej zaczynam traktować ten tytuł jako demo technologiczne dla promowania DLSS 3.0 niż samodzielną grę.

Podsumowanie

Co by nie mówić - recenzowana karta graficzna ASUS TUF RX 7900 XTX to bardzo duża, a przy tym zimna i cicha konstrukcja. Nie wiem, jakie osiągi prezentuje model referencyjny, ale jestem pewien, że są one zauważalnie gorsze od tego, co zaobserwowałem podczas testów, zwłaszcza jeżeli mówimy o kulturze pracy. Asus TUF jest wydajny, wygląda oryginalnie i na pewno przypadnie do gustu nie tylko fanom AMD. Nawet sam prywatnie, po raz pierwszy od dawna (ostatni mój Radeon to HD 7970) zacząłem rozważać nawet przesiadkę na nową kartę od AMD. Przeszkodą, podobnie jak w przypadku RTX 4080, jest cena. Cóż - 6000 zł za kartę graficzną to wciąż dla mnie dużo.

Jednak czy jest to karta dla Was? Po pierwsze musicie sobie odpowiedzieć na pytanie: czy Ray Tracing jest dla was ważny?

Jeżeli odpowiedzieliście twierdząco, to niestety - karta AMD pewnie nie będzie dla Was. Mimo że zapewnia wyższą wydajność niż RTX 4080, to nie jest w stanie dogonić jej, gdy włączymy RT w opcjach. Dodatkowo musimy pamiętać, że większość tytułów obsługujących technologię śledzenia promienni obsługuje DLSS. I choć popularność konkurencyjnego rozwiązania od AMD - FSR - stale rośnie, nie jest ono w stanie zapewnić podobnej jakości obrazu czy wydajności. Czyżby najważniejszą przewagą - ostatnim bastionem gdzie broni się Nvidiia była właśnie wydajność RT wspierana przez SuperSampling? Czyż konkurencja na rynku GPU nie jest wspaniała?!

Cóż, jeżeli zatem szukacie najwydajniejszej karty graficznej za ok. 6 000 zł i nie interesuje was Ray Tracing, to warto zainteresować się najnowszymi Radeonami.