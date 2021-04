ASUS CMP 30HX - pojawia się karta do kopania. Droga karta

ASUS CMP 30HX to kolejny wariant pierwszej karty graficznej z nowej rodziny Nvidia. Ma moce przerobowe jak GeForce GTX 1660 SUPER, ale kosztuje więcej.

Najpierw Nvidia ogłosiła powstanie rodziny CMP, a potem jako pierwsze pokazało swój wariant Gigabyte. Model Gigabyte CMP 30HX trafił do sprzedaży w cenie 2650 złotych. Kolejny producent, który prezentuje swój wariant, to ASUS. Model ten ma niemal taki sam design, jak GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EVO, jest jednak kilka istotnych zmian.

Pierwsza to oczywiście brak złączy wideo. Druga - tylko jedno, 8-pinowe złącze zasilania. Trzecia - długość wynosząca 24 cm. Ponadto dla ozdoby Asus dodał od siebie pasek oświetleniowy ARGB. Specyfikacja ASUS CMP 30HX prezentuje się następująco:

Według przecieków, karta trafi do sprzedaży w maju, a jej cena to 799 dolarów, czyli 3035 złotych. A przypomnę, że CMP z numerem 30 to najsłabszy i najtańszy przedstawiciel rodziny kart graficznych do kopania. Każdy z trzech pozostałych będzie z pewnością kosztować co najmniej 3 tysiące złotych.

Źródło: Neowin, VideoCardz