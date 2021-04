ASUS CMP 40HX - wiemy, ile kosztuje i jak kopie kryptowaluty

Do sieci trafiły wyniki testów karty dla "górników" - CMP 40HX w wariancie proponowanym przez Asusa. Czy warto się nią zainteresować?

CMP 40HX to wariant karty graficznej Nvidii, stworzony przez Asusa. Jak pokazuje to poniższy zrzut ekranu, w szybkości kopania kryptowalut osiąga 43,77 MH/s, co jest większym wynikiem, iż model referencyjny Nvidii - w jego przypadku jest to 36 MH/s. Kopalnia składająca się z ośmiu kart osiąga wydajność 348 MH/s, co jest niezłym wynikiem. Trzeba jednak pamiętać, że częstotliwość ich pamięci musiała zostać zoptymalizowana, aby było to możliwe. CMP 40HX miała wejść na rynek w pierwszym kwartale roku, jednak tak się nie stało. Wszystko wskazuje na to, że znajduje się jeszcze w fazie testów przed rozpoczęciem masowej produkcji.

Co wiemy o specyfikacji tego wariantu? ASUS CMP 40HX wyposażono w 8 GB pamiąci GDDR6, a zapotrzebowanie na moc karty wynosi 185 W. Jednak zrzuty ekranu z testów wewnętrznych pokazują nam, że zostało to zredukowane to 135 W. Według przecieku będzie kosztować 699 dolarów, czyli ponad 2630 zł. Nie wiadomo jednak, kiedy wejdzie na rynek.

Źródło: VideoCardz