ASUS P1512 - laptop stworzony do biznesu i nauki

Jeśli kupować laptopa, to takiego, który posłuży przez kilka dobrych lat, a w trakcie tego okresu da Ci pełną satysfakcję. Aby było to możliwe, musi spełniać szereg wymogów. Czy taki właśnie jest ASUS P1512?

Spis treści

Jak stworzyć laptopa, który będzie spełniał potrzeby najbardziej wymagającego użytkownika? Inżynierowie firmy ASUS podeszli do tego zadania kompleksowo - wzięli pod uwagę wszystkie elementy konstrukcyjne i przy każdym zastosowali najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem umożliwiło to stworzenie modelu ASUS P1512. Będzie on doskonałym wyborem zarówno dla osób, które potrzebują urządzenia do pracy, jak i prowadzenia biznesu. Ponadto każdemu umożliwi pełen komfort podczas odpoczynku przy grach i multimediach. Na czym polega jego fenomen? Przedstawiamy kolejno wszystkie zalety urządzenia.

ASUS P1512 - konstrukcja najwyższej klasy

ASUS P1512 to model 15-calowy o bardzo solidnej obudowie. Boki pokrywy zostały specjalnie wzmocnione, co zapewnia strukturalne podparcie dla pokrywy, panelu oraz złączy zawiasowych. Dodatkowo, pod klawiaturą umieszczono metalowy wspornik. Efekt? Zwiększona stabilność przy jednoczesnej ochronie podzespołów. Co ciekawe, przy projektowaniu bocznych wzmocnień inspirowano się rozwiązaniami znanymi z motoryzacji, a konkretnie - bocznymi belkami samochodów.

Zobacz również:

Ale na tym nie koniec. Zastosowany amortyzator wstrząsów E-A-R HDD dodatkowo dba o ochronę twardego dysku. Do tego dochodzą praktyczne zawiasy, które umożliwiają otwieranie i zamykanie pokrywy zaledwie jednym płynnym ruchem. Otrzymujemy dzięki temu niezwykle wygodne w obsłudze urządzenie, któremu wstrząsy ani uderzenia nie straszne.

Ekran, na który chce się patrzeć

Niezależnie od tego, czy używasz laptopa do pracy, czy rozrywki, codzienne patrzysz na jego ekran przez długi czas. Dlatego wyświetlacz powinien być jak najlepszy zarówno pod względem wysokiej rozdzielczości, jak również ochrony wzroku. W modelu P1512 zastosowano szerokokątny ekran NanoEdge. Stosunek wielkości ekranu do obudowy wynosi 83%, a kąt oglądania to aż 178°. Wyświetla on obraz w rozdzielczości Full HD, która zapewnia doskonały kontrast oraz odwzorowanie kolorów. Dzięki temu perfekcyjnie będą na nim wyglądać nie tylko tabelki w Excelu, ale również klipy wideo, treści na stronach internetowych czy gry.

Co bardzo istotne i warte podkreślenia, to powłoka antyrefleksyjna na wyświetlaczu. Dzięki skutecznemu eliminowaniu odblasków i odbić, możesz korzystać z laptopa w pomieszczeniach mocno oświetlonych, a także na otwartej przestrzeni w słoneczny dzień. Nic nie powinno przeszkadzać Ci w skupieniu się na tym, co robisz.

Moc drzemiąca pod obudową

Laptop z najlepszym ekranem i obudową nie będzie wiele warty, jeśli nie oferuje podzespołów podobnej jakości. W przypadku laptopów ASUS P1512 nie musisz się o to martwić - zastosowano tu najnowocześniejsze części i układy, aby zapewnić maksymalną wydajność i szybkość. Najlepsza konfiguracja to procesor Intel Core™ i7 z 16 GB pamięci RAM 3200 MHz. To powinno spokojnie wystarczyć do zapewnienia satysfakcjonującej szybkości niezależnie od obciążenia. Na wydajność znacząco wpływa możliwość zainstalowania dwóch dysków - jednego SSD, drugiego HDD - z których każdy może mieć maksymalnie 1 TB pojemności. Instalacja systemu na SSD zauważalnie podnosi szybkość pracy, a pojemny HDD to świetne miejsce na przechowywanie danych. A ponieważ w ASUS P1512 zastosowano technologię Intel WiFi 6, masz gwarancję stabilnego i szybkiego połączenia bezprzewodowego z dostępnym hotspotem.

Komfort użytkowania podnoszą zintegrowany w touchpadzie czytnik linii papilarnych oraz obsługa Windows Hello. Logujesz się bezhasłowo. Oznacza to, że nie musisz pamiętać hasła, a ponadto zyskujesz pewność, że nikt nie włamie się do Twojego laptopa.

Warto jeszcze zauważyć, że mamy tu port USB-C 3.2, zapewniający błyskawiczny, obustronny transfer danych. Oprócz niego znajdziesz tam także dwa porty USB 2.0, doskonale nadające się do podpięcia urządzeń zewnętrznych, jak np. myszka. A jeśli chcesz pokazać grafikę, nagranie czy prezentację większemu gronu osób, możesz bez problemu podpiąć laptopa do dużego ekranu lub projektora, korzystając w tym celu z portu HDMI. Potrzebujesz jeszcze więcej? Żaden problem - dzięki załączonej aplikacji MyASUS możesz łatwo sparować laptop ze smartfonem (wspierany jest Android oraz iOS).

ASUS P1512 - czego można chcieć więcej?

ASUS P1512 spełnia wszystkie wymogi do tego, aby polecić go każdemu użytkownikowi szukającemu wygody, wydajności i solidności. Jeśli zatem chcesz mieć laptopa, który przez długi czas będzie z Tobą "na dobre i na złe", ciężko znaleźć lepszy wybór. A ponieważ ma on dość niewielkie gabaryty, nie będzie problemu z zabraniem go ze sobą w dowolne miejsce.