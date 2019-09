ASUS ProArt StudioBook One - najszybszy na świecie laptop z Nvidia Quadro RTX 6000

ASUS ProArt StudioBook One dołącza do 11 nowych komputerów z kartami graficznymi RTX Studio.

ASUS w ścisłej kooperacji z Nvidia wprowadził na rynek najnowszego laptopa ProArt StudioBook One, który posiada kartę graficzną Quadro RTX 6000. Dołączy on do 11 innych nowych konstrukcji, które zaprezentowane zostaną podczas targów IFA w Berlinie w tym samym czasie. Dzięki temu łączna liczba urządzeń należących do RTX Studio wzrośnie do 39.

Procesor graficzny Quadro RTX 6000 zastosowany w ProArt StudioBook umożliwi twórcom na wykorzystanie mocy zaawansowanej stacji roboczej w obudowie niewielkiego laptopa. Od teraz możliwości RTX Studio dostępne są do wykorzystania również poza biurem.

Quadro RTX 6000 to karta graficzna przeznaczona do obsługi znacznej ilości danych. Stworzono ją, aby przyśpieszyć obliczenia odpowiedzialne za tworzenie animacji 3D, renderowanie zaawansowanych modeli, edycja wideo w 4K oraz 8K, wizualizacja geofizycznych zestawów danych lub praca z technologią VR i AR.

Systemy RTX Studio, które integrują procesory graficzne Nvidia Quadro RTX lub GeForce RTX umożliwiają milionom profesjonalistów na korzystanie z zaawansowanych funkcji takich, jak ray tracing w czasie rzeczywistym, akceleracja wideo AI oraz praca z materiałami w rozdzielczości 8k.

Nvidia Ace

ASUS ProArt StudioBook One zapewnia świetne połączenie wydajności i przenośności z mocą oferowaną przez Quadro RTX dzięki nowemu systemowi projektowemu Nvidia Ace.

Składają się na niego następujące elementy:

24 GB ultraszybkiej pamięci GPU

Architektura Nvidia Turing z rdzeniami RT oraz Tensor, która pozwala na obsługę ray tracingu w czasie rzeczywistym. Można również skorzystać z narzędzi wspomaganych przez AI, aby przyśpieszyć wykonywane procesy robocze.

Zaawansowany system chłodzenia z komorami parowymi wykonanymi z tytanu

Ulepszona technologia Nvidia Optimus pozwalająca na płynne przełączanie się pomiędzy dyskretnym oraz dedykowanym układem graficznym w celu oszczędzania energii

Mały 300 W zasilacz o wysokiej wydajności

Profesjonalna matryca 4K 120 Hz z certyfikatem PANTONE i 100 %% pokryciem kolorów Adobe RGB. Dokładność odwzorowania kolorów i fabryczna kalibracja na najwyższym możliwym poziomie.

RTX Studio

Nvidia aktywnie rozszerza swój program RTX Studio składający się z bezkompromisowych komputerów dla profesjonalistów. W chwili obecnej w jego skład zaledwie kilka miesięcy po premierze wchodzi około 40 systemów, które charakteryzują się niesamowicie wysoką wydajnością. W skład RTX Studio wchodzą zarówno komputery stacjonarne, jak i laptopy.

ASUS ProArt StudioBook One - Specyfikacja techniczna