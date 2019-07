ASUS ROG Phone 2 pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 855 Plus

Tajwański producent tuż po premierze nowego SoC-a Qualcommu ogłosił, że to właśnie jego sprzęt jako pierwszy otrzyma Snapdragona 855 Plus.

Nieco wcześniej informowaliśmy was, że Qualcomm zaprezentował dzisiaj swój nowy SoC - Snapdragon 855 Plus. Choć amerykański producent podzespołów nie zdradził konkretnych modeli smartfonów, które otrzymają nowy procesor, to przyznał, że większość topowych modeli w drugim półroczu bieżącego roku posiadać będzie właśnie Snapdragona 855 Plus.

Teraz wiemy już jaki dokładnie smartfon jako pierwszy wykorzysta dodatkową moc nowego SoC-a, a będzie to Asus ROG Phone 2. Przedstawiciele tajwańskiego producent w oficjalnym komunikacie potwierdzili, że to właśnie ich urządzenie jako pierwsze na rynku będzie mogło się pochwalić procesorem Snapdragon 855 Plus. Co ciekawe, Qualcomm podkreślał przy premierze swojego SoC-a, że dzięki większej wydajności procesora i układu graficznego jest on dedykowany gamingowym urządzeniom. Nie można sobie zatem wymarzyć lepszego urządzenia do promocji nowych możliwości SoC-a jak Asus ROG Phone 2.

Pierwsza generacja smartfonu dla graczy Asus ROG Phone zadebiutowała w zeszłym roku i okazała się nad wyraz ciekawym sprzętem. Urządzenie mogło się pochwalić nie tylko efektownym designem, ale również potężną specyfikacją (m.in. 6-calowy ekran 90 Hz, "podkręcony" procesor Snapdragon 845, 8 GB RAM) i szeroką gamą dodatkowych gadżetów.

źródło: wccftech.com