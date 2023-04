ASUS ROG Phone 7 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [17.04.2023]

Kolejna odsłona gamingowego smartfona od ASUSA najprawdopodobniej trafi na rynek jeszcze w tym miesiącu.

ROG Phone 7 będzie przedstawicielem wąskiej grupy urządzeń mobilnych, które zostały skierowany głównie do graczy. Już zeszłoroczny wariant urządzenia oferował wiele intrygujących usprawnień, które zdecydowanie umilały zabawę w tytułach mobilnych. Wśród najważniejszych z nich wymieniłbym:

wirtualne triggery na obudowie ,

, ogromna bateria o pojemności 6000 mAh ,

, dostęp do wielu dodatkowych akcesoriów dla użytkowników flagowca ,

, obecność dwóch portów USB-C, umożliwiających komfortowe granie podczas ładowania.

Miałem przyjemność testować model ROG Phone 6 Pro i, pomimo mojego pierwotnego sceptycyzmu, muszę przyznać, że był to jeden z najlepszych smartfonów, jakie recenzowałem w zeszłym roku. Już wkrótce na rynku ma pojawić się kolejna wersja urządzenia, a więc w tym tekście przeglądam się wszystkim przeciekom, wstępnym informacjom oraz spekulacjom na jego temat.

ASUS ROG Phone 7 pozuje na renderach

Aktualizacja [13.04.2023]

Na Twitterze pojawiły się nowe grafiki, przedstawiającego flagowca marki ASUS z różnych perspektyw. Urządzenie pod wieloma względami przypomina swojego poprzednika i ponownie zostanie zaprezentowane w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym oraz białym. Design plecków smartfona od razu przywodzi na myśl starszy model, co dostrzegam zarówno w kształcie wysepki z aparatami, jak i wzorze, który pojawia się na obudowie.

Nowe informacje na temat specyfikacji flagowca

Aktualizacja [11.04.2023]

W sieci pojawiły się kolejne przecieki na temat podzespołów w nowym smartfonie dla graczy. Urządzenie ma zadebiutować już za kilka dni (13 kwietnia), a więc można się spodziewać, że spekulowana specyfikacja w dużej mierze będzie pokrywała się z ostatecznym produktem.

O większości informacji pisałem dla was już wcześniej, ale część z nich została teraz potwierdzona. Jest to więc kolejne źródło, które zakłada, że smartfon zostanie oparty na Snapdragonie 8 Gen 2, a o jego wydajność zadba również nawet do 16 GB pamięci RAM oraz nowy Android 13.

ASUS ROG Phone 7 Specifications



- 6.78" FHD+ AMOLED, 165Hz

- Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- 12/16GB RAM

- 256/512GB storage

- 50MP (OIS) + 13MP (UW) + 5MP

- 32MP Selfies

- Android 13

- Stereo Speakers, in-display FP

- 6,000mAh battery, 65W fast charging



Price - ₹70 To 80k pic.twitter.com/lS7pUg5Zog — SufiyanTechnology (@RealSufiyanKhan) April 10, 2023

Użytkownicy flagowca będą też mogli liczyć na genialny ekran oraz głośniki stereo. Przecieki sugerują również czytnik linii papilarnych, umieszczony pod wyświetlaczem.

Specyfikacja techniczna

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

ASUS ROG Phone 7 zostanie oparty na, najmocniejszym obecnie, procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Ta informacja nie jest szczególnie zaskakująca, ponieważ wszystkie topowe, tegoroczne flagowce wykorzystują ten chipset. Jednostkę znajdziecie, między innymi, w takich modelach jak:

Galaxy S23 ,

, OnePlus 11 ,

, Xiaomi 13 ,

, Vivo X90 Pro+.

Według przecieków, które pojawiły się wcześniej w sieci, urządzenie zaoferuje maksymalnie 16 GB pamięci RAM, a więc o wydajność flagowca możemy być spokojni.

Niewielkiej zmianie ulegnie specyfikacja związana z baterią, znajdującą się w smartfonie. Najprawdopodobniej ponownie będzie to ogniwo o pojemności 6000 mAh, którego poziom uzupełnimy ładowarką o mocy 65 W. Front urządzenia ma zajmować spory ekran o przekątnej 6.78-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 165 Hz.

Zapowiada się, że ROG Phone 7 (podobnie jak jego poprzednik) będzie jednym z niewielu współczesnych flagowców, które oferują swoim użytkownikom złączę słuchawkowe. Pierwsze zdjęcia, jakie pojawiły się w sieci, sugerują, że urządzenie będzie przypominało zeszłoroczny model pod kątem designu.

Data premiery oraz cena

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

ROG Phone 7 ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu, a konkretną datą jego premiery najprawdopodobniej okaże się 13 kwietnia. To zdecydowanie wcześniej niż debiut poprzedniego wariantu, który pojawił się na rynku 6 lipca 2022 roku.

Niestety nie mamy jeszcze informacji, które zdradzałyby cenę urządzenia, ale - bazując na kwotach za starszy model - zgaduję, że nie będzie tanio. W zeszłym roku tańszy wariant smartfona kosztował ponad 4900 złotych, a droższy był dostępny za około 6300 zł.