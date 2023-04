ASUS ROG Phone 7 pozuje na pierwszych zdjęciach. Jeśli tak ma wyglądać nowy gamingowy smartfon, to jestem nieco rozczarowany

W sieci pojawiły się rendery tegorocznego flagowca marki ASUS i zapewne zawiodą one wszystkich, którzy liczyli na istotne odświeżenie w wyglądzie serii.

Linia ROG Phone należy do wąskiej grupy urządzeń mobilnych, które tworzone są głównie z myślą o graczach. W zeszłym roku miałem niewątpliwą przyjemność testować model oznaczony numerem "6" i muszę przyznać, że był to jeden z najlepszych smarfonów, jakie dotąd recenzowałem. Flagowiec działał niezwykle płynnie (na co wpływał zarówno topowy procesor, jak i 165 Hz odświeżanie obrazu), a także oferował genialną baterię i kilka unikalnych rozwiązań. Nie mam wątpliwości co do tego, że jego następca wiele rzeczy zrobi jeszcze lepiej, ale kluczowe modyfikacje najprawdopodobniej nie będą dotyczyć designu urządzenia.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia, na których możemy podziwiać nowego ROG Phone'a 7 i muszę przyznać, że jestem nieco zawiedziony. Tegoroczny model wygląda niemalże identycznie jak jego poprzednik i trudno dostrzec między nimi jakiekolwiek większe różnice. Oczywiście nie uważam tego za wadę flagowca i nie skreślam go z tego powodu, ale najzwyczajniej w świecie miałem nadzieję, że ASUS pójdzie w inną stronę niż reszta branży.

Zobacz również:

Źródło: Twitter / Evleaks

Na powyższym zdjęciu możecie ocenić design nowego modelu, który zadebiutuje na rynku jeszcze w tym miesiącu. Smartfon zostanie oparty na - najmocniejszym obecnie - procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Na froncie flagowca producent umieści duży ekran o przekątnej o przekątnej 6.78-cala (AMOLED) z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz, a na pleckach znajdą się trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (główny), 13 Mpix (Ultraszeroki) oraz 5 Mpix (Makro).

Teraz rzućcie okiem na jego poprzednika, czyli model ROG Phone 6 Pro. Na wykonanym przeze mnie zdjęciu smartfon prezentuje się niemalże identycznie, jak jego następca. Ponownie więc na pleckach zobaczymy charakterystyczną wysepkę z obiektywami oraz wykończenie nawiązujące do gamingowych produktów. Nowy model posiada trochę inne wzorki na pleckach, ale jest to jedna z niewielu - dostrzegalnych na pierwszy rzut oka - zmian w designie.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Urządzenie ma zostać zaprezentowane 14 kwietnia. Pomimo drobnego rozczarowania samym wyglądem smartfona, to nie mam wątpliwości co do tego, że będzie to jeden z najmocniejszych flagowców na Androidzie. Moją recenzję zeszłorocznego modelu znajdziecie na PCWorld.