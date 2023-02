ASUS RoG Phone 7 Pro będzie najlepszym smartfonem do gier! Mamy pierwsze przecieki na temat flagowca

W sieci pojawiły się informacje, które sugerują jaki procesor zostanie wykorzystany przy konstrukcji urządzenia.

ASUS jest jedną z niewielu marek, tworzących smartfony skierowane specjalnie do graczy. Konkurencja w tym segmencie urządzeń mobilnych nie należy do specjalnie zaciętych, a fani tytułów mobilnych mają wybór ograniczony głównie do produktów z serii RoG Phone (Asus), Red Magic (Nubia) oraz Black Shark (Xiaomi). Smartfonów, które świetnie poradzą sobie z grami jest oczywiście zdecydowanie więcej, ale zaledwie garstka z nich oferuje rozwiązania konstrukcyjne, które mają uczynić zabawę w tytułach mobilnych znacznie przyjemniejszą. Do tego wąskiego segmentu urządzeń zdecydowanie należy seria RoG Phone od ASUSA.

W lipcu zeszłego roku miałem okazję testować model RoG Phone 6 Pro, który w momencie swojej premiery był pierwszym smartfonem z - najnowszym wtedy - Snapdragonem 8 Plus Gen 1, jaki trafił do globalnej sprzedaży (pierwszy na świecie był Xiaomi 12S Ultra, ale zadebiutował on jedynie w Chinach). Urządzenie oferowało nie tylko topowe podzespoły, ale i świetny ekran z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 165 Hz oraz bardzo wytrzymałą baterię. Najciekawszym elementem flagowca były jednak wirtualne triggery, które producent umieścił na obudowie smartfona. Umożliwiały one znacznie wygodniejszą rozrywkę w tytułach mobilnych i przyznam, że podczas testów smartfona po raz pierwszy w życiu wkręciłem się w jakąkolwiek grę mobilną.

W ostatnim czasie do sieci trafiły pierwsze przecieki na temat tegorocznego modelu RoG Phone7 Pro. Urządzenie najprawdopodobniej zostanie oparte na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Ta sama jednostka została wykorzystana przy konstrukcji wielu topowych flagowców konkurencji, takich jak np:

Galaxy S23 Ultra ,

, OnePlus 11 ,

, Xiaomi 13 Pro ,

, Vivo X90 Pro+.

Przeciek sugeruje również, że smartfon zaoferuje 16 GB pamięci RAM. Obie te wiadomości zapowiadają bardzo wydajne urządzenie, choć mam pewne wątpliwości co do ich poprawności.

Zeszłoroczny model RoG Phone 6 Pro korzystał z procesora, który miał w nazwie "Plus". Był to pośredni model 2. generacji Snapdragona 8, a więc znacznie lepszy chipset niż ten zastosowany np. w Galaxy S22 Ultra czy Xiaomi 12. Możliwe więc, że poniższy zrzut ekranu pochodzi z podstawowego modelu smartfona lub Qualcomm nie będzie w tym roku wypuszczał na rynek pośredniej wersji 3. generacji Snapdragona 8 (RoG Phone 7 Pro może też zadebiutować o wiele wcześniej niż jego poprzednik).

Zastanawia mnie również ilość pamięci operacyjnej, bo chociaż 16 GB to zdecydowanie wystarczająco to zeszłoroczny model oferował aż 18 GB RAM-u. Być może moje wątpliwości są bezpodstawne, a ASUS zdecydował się w tym roku na inną konfigurację, ale warto podejść do wspomnianych przecieków z dystansem.

Data premiery urządzenia nie jest jeszcze znana i trudno wywnioskować ją z debiutów poprzednich modeli, ponieważ RoG Phone 6 pojawił się na rynku w lipcu 2022 roku, a RoG Phone 5 w marcu 2021 roku.