ASUS Z370/Z390 bez wsparcia dla Resizable BAR

Nieprzyjemna niespodzianka spotkała posiadaczy płyt głównych marki ASUS. MSI oraz Gigabyte wprowadziły już BIOS pod kątem Resizable BAR, a ASUS nawet nie ma go w planach.

Resizable BAR zostało wprowadzone przez Nvidię jako odpowiedź na Smart Memory Access AMD. Producenci płyt głównych wprowadzili dla niego wsparcie poprzez aktualizację BIOS-ów. ASUS nie dołączył do tego grona, pomimo, że już cztery miesiące wcześniej, w grudniu 2020 roku, na oficjalnym forum ASUS Republic of Gamers (ROG) pytali go o to użytkownicy płyt Z390 i Z370. W chwili obecnej można znaleźć tam dziesiątki negatywnych wypowiedzi pod adresem producenta, który uparcie milczy na ten temat. Zarzucają oni ASUSowi nie tylko opóźnienie w realizacji nowego BIOS-a, ale również całkowite ignorowanie swoich klientów. Niektórzy deklarują nawet, że w związku z tym nie kupią już nigdy w życiu niczego sygnowanego logo producenta.

ASUS prawdopodobnie pracuje nad wprowadzeniem wsparcia dla Resizable BAR do swoich płyt z chipsetami Z, ale milczy na ten temat. A ja przypomnę, że ta technologia umożliwia procesorom szybszy i pełniejszy dostęp do pamięci VRAM, co z kolei przekłada się na lepsza wydajność podczas renderowania grafiki. Jak na razie nie są to imponujące zmiany - ostatnie testy pokazują zwiększenie wydajności o 3,17%. Jednak w kolejnych grach ma być lepiej - nowe produkcje będą optymalizowane pod kątem jej wykorzystania.

Źródło: Neowin