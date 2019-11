ASUS ZenFone 5Z już z aktualizacją do Androida 10

Zeszłoroczny flagowiec z Tajwanu właśnie otrzymuje Androida 10.

To się nazywa wsparcie. ASUS właśnie udostępnił finalną wersję aktualizacji do Androida 10 dla swojego zeszłorocznego flagowca - modelu ZenFone 5Z. ASUS jest jednym z największych producentów elektroniki z Tajwanu, ale większości konsumentów słusznie kojarzy się raczej z laptopami oraz podzespołami komputerowymi. Smartfony i tablety produkowane są przez Tajwańczyków od wielu lat, ale nigdy nie zdobyły światowego rozgłosu.

ASUS ZenFone 5z to zeszłoroczny flagowiec z procesorem Snapdragon 845 pod maską. Urządzenie to w pewnym momencie cieszyło się sporą popularnością w naszym kraju. Wszystko za sprawą przystępnej ceny, świetnej jakości wykonania oraz wydajnych podzespołów.

Podoba nam się, że ASUS ciężko pracował nad wdrożeniem Androida 10 z nową wersją nakładki ZenUI na swoje urządzenia. ZenFone 5Z pod koniec ubiegłego miesiąca otrzymał aktualizację do Androida 10 w wersji beta, a dziś rozpoczął się proces dystrybucji finalnej wersji oprogramowania.

Aktualizacja udostępniania jest kanałem OTA (Over The Air), dzięki czemu do jej zainstalowania wystarczy jedynie smartfon z dostępem do internetu oraz odpowiednią ilością wolnego miejsca. Oprogramowanie otrzymało wersję v100.04.44.98 i wprowadza następujące zmiany:

Aktualizacja systemu do Androida 10

Usunięcie aktualizacji Google Play

Usunięcie rozwiązań ZeniMoki, Selfie Master, Beauty Live, Kids Mode, Easy Mode, ustawień animacji pogody, ładowania AI, WebStorage, Go2 Pay, raportowanie lokalizacji w trybie SafeGuard, opcje chmury Yandex w Menedżerze plików

Zaktualizowane ustawienia APN

Zmienione ustawienia motywów oraz menedżera komórkowego. Znajdują się one obecnie w ustawieniach zaawansowanych

ASUS wspomina także, że nie wszystkie aplikacje, które działały na ZenFone 5Z z Androidem 9 będą działać po aktualizacji. Producent informuje o konieczności wykonania pełnej kopii zapasowej danych. Co ciekawe Tajwańczycy umożliwiają powrót do Androida 9 za pomocą oficjalnego pliku. Niestety rozwiązanie to wiąże się z formatowaniem pamięci masowej urządzenia.

Aktualizacja do Androida 10 wprowadza nową wersję nakładki ZenUI, która znacząco upodabnia wygląd interfejsu do tego znanego z czystego Androida od Google. To właśnie z tego powodu usunięto wiele funkcji, z których korzystała jedynie garstka użytkowników.

