ASUS aktualizuje ROG Phone'a pierwszej generacji

Pierwszy gamingowy smartfon od Asusa otrzymał właśnie aktualizację do Androida 9.0 Pie. To bezprecedensowa sytuacja.

Na rynku istnieje bardzo wielu producentów, którzy produkują urządzenia oparte na systemie operacyjnym Android. Niektórzy z nich szybko i sprawnie aktualizują swoje urządzenia do kolejnych wersji systemu, a niektórzy nie. W kwestii ROG Phone'a pierwszej generacji ASUS zalicza się do drugiej kategorii.

Źródło: asus.com

Niedawno chwaliliśmy tajwańskiego producenta za szybkie udostępnienie Androida 10 z ZenUI 6 na zeszłorocznego flagowca - model ZenFone 5Z, który swego czasu był bardzo popularny w naszym kraju. Teraz pierwsi użytkownicy donoszą o dostępności aktualizacji ASUS ROG Phone'a, ale wcale nie chodzi o Androida 10.

ROG Phone zadebiutował na rynku pod koniec 2018 roku. Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 845. Całość wspierana jest przez 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR4 i 128 GB lub 512 GB szybkiej wbudowanej pamięći masowej UFS 2.1. Urządzenie zostało dostarczone z zainstalowanym Androida 8.1 Oreo. System ten nie został zaktualizowany przez rok ani do Androida 9.0 Pie, ani tym bardziej Androida 10.

Dziwi nas, że ASUS nie przyłożył się do szybkiego udostępnienia aktualizacji dla flagowego smartfona dla graczy.

Producent początkowo planował udostępnić aktualizację do Androida 9.0 Pie w 2019 roku. Plan ten napotkał wiele problemów, które opóźniły cały proces. Finalnie Asus ROG Phone otrzymuje aktualizację do Androida 9.0 Pie dopiero pod koniec listopada 2019 roku, kiedy to na rynku od kilku miesięcy dostępny jest już Androida 10. Przypominamy również, że większość flagowych smartfonów otrzymała aktualizację do Androida 9.0 Pie jeszcze w 2018 roku lub na początku 2019 roku.

Android 9.0 Pie na ROG Phone został udostępniony dwa tygodnie po wystartowaniu beta testów Androida 10 na tym urządzeniu. To chyba pierwsza taka sytuacja na świecie, że urządzenie otrzymuje betę Androida 10 nie mając jeszcze stabilnego wydania Androida 9.0 Pie.

Oficjalny komunikat ASUS'a informuje, że wersja oprogramowania 16.0410.1910.91 oparta na systemie Android 9.0 Pie została rozesłała na losowe partię telefonów ROG ZS600KL. Producent informuje, że wszystkie urządzenia otrzymają stosowne uaktualnienie na przestrzeni najbliższych dni. Oprogramowanie waży 1,4 KG i rozsyłane jest jako aktualizacja OTA.

Źródło: androidpolice.com