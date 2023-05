ASUS pokazał kartę graficzną bez... wejść na zasilanie

Czy nowe rozwiązanie zostanie zastosowane również przez innych producentów kart graficznych?

ASUS zaprezentował edycję GeForce RTX 40 pozbawioną wejścia na zasilanie. Jest to model należący do serii RTX 4070 i jak na razie to tylko koncepcja, ale na tyle interesująca, że warto się jej przyjrzeć. Karta ma design na 2,3 slota, potrójne chłodzenie, a backplate powiększony w stosunku do podstawowej karty. Znajdują się na nim otwory służące lepszemu odprowadzaniu powietrza.

Karta graficzna ma przełącznik dual Bios, co pozwala na ustawienie jej w jednym z dwóch trybów - "Wydajność" lub "Cichy". Na płytce tylnej widzimy napis Megalodon, ale nie wiemy, czy to nieoficjalna nazwa tego modelu.

RTX 4070 wyposażono w standardowe złącze PCIe Gen 4.0. A co z zasilaniem? Mamy tu specjalny slot, który umożliwia pobieranie energii bezpośrednio z płyty głównej, bez konieczności podpinania dodatkowego kabla. AMD już wcześniej zaprezentowało podobne rozwiązanie. Było ono przeznaczone dla systemów Apple Pro, w których montowano Radeon Pro. Slot umożliwia pobór mocy do 600 W i pasuje do większości współczesnych płyt głównych.

Jak na razie nie ma póki co żadnych oficjalnych informacji na temat dostępności karty czy choćby jej ceny. Póki co jest to koncept, który niekoniecznie musi wejść w życie. Jednak gdyby wszedł, może całkiem ciekawie zmienić rynek, dlatego warto śledzić ten trend.

