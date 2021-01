ASUS prezentuje GeForce RTX 3070/3060 Ti Megalodon

"Megalodon" to specjalna edycja kart GeForce z serii 30. Czym różnią się od zwykłych i gdzie można je nabyć?

Megalodon to prehistoryczny rekin, a RTX 3070 oraz RTX 3060 Ti to dwie najnowsze karty graficzne Nvidia. Co wyjdzie z ich połączenia? ASUS zdecydował się na zapożyczenie designu z serii STRIX, a ponieważ metalowe części zmieniono na wykonane z tworzywa sztucznego, karta wygląda przez to na dość budżetowy model. Wyróżnia je jednak bateria trzech wiatraczków, z których środkowy kręci się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Oba korzystają z rdzenia GA104. Mamy tu standardowy zestaw złącz (3 DP + 1 x HDMI) oraz zasilanie poprzez wtyczkę 8-pin.

Nie wiemy, czy na zaprezentowanym zdjęciu znajduje się model RTX 3060 czy 3070. Jeśli również RTX 3070 będzie mieć wejście 8-pin, nie będzie to dobry model do podkręcania. ASUS ujawni zapewne więcej szczegółów na dniach, ponieważ karty mają zadebiutować w przyszłym miesiącu. Niestety - będą dostępna jedynie na rynku chińskim w bliżej nieokreślonej póki co cenie.

Źródło: VideoCardz