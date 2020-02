ASUS się wygadał - oto lista procesorów AMD EPYC

Najnowsze oprogramowanie układowe do jednej z płyt głównych zdradza nazwy niezaprezentowanych procesorów od AMD.

AMD przygotowuje się do prezentacji nowych procesorów z rodziny EPYC. Aby premiera mogła się odbyć producenci płyt głównych muszą przygotować nowe modele lub zaktualizować istniejące już płyty główne tak, aby były one kompatybilne z nadchodzącymi układami.

Źródło: amd.com

Wszystko wskazuje na to, że ASUS już poczynił odpowiednie kroki w celu zapewnienia kompatybilności z układami AMD EPYC. Do sieci trafiło ostatnio nowe oprogramowanie układowe do jednej z płyt głównych. Pakiet o numerze RS700A-E9-ES12V21U zawiera w sobie informacje na temat nie zapowiedzianych jeszcze procesorów AMD RPYC o nazwie kodowej Rome. Informacja ta została po raz pierwszy przekazana na Twitterze przez użytkownika @momomo_us. Podobnie, jak wszystkie inne nowo zaprezentowane procesory od AMD również rodzina EPYC wykorzystuje mikroarchitekturę Zen 2. Całość produkowana jest w zakładach TSMC przy wykorzystaniu najnowszego procesu produkcji FinFET w 7 nm technologii.

Procesory AMD EPYC obsłużą osiem kanałów pamięci operacyjnej DDR4 i zapewnią do 128 szybkich pasm PCIe w wersji 4.0.

W najnowszym oprogramowaniu układowym znalazły się informacje dotyczące procesora AMD EPYC 7662. Ten mocarny układ posiada 64 rdzenie i aż 128 wątków. Nie zabrakło również 256 MB wbudowanej pamięci podręcznej poziomu L3. Bazowe taktowanie rdzenia zostało ustalone na 2 GHz. TDP procesora wynosi 200 W. To niewiele, jak na tak wyżyłowane parametry i ilość rdzeni.

W kodzie źródłowym nie zabrakło również nieco słabszych procesorów. Mowa o układach mających 64 wątki. EPYC 7532 zaoferuje 32 rdzenie o taktowaniu 2,4 GHz. TDP również w tym wypadku wynosi równe 200 W.

Ostatnim z niezapowiedzianych procesorów jest najsłabszy EPYC 7F52, który posiada "zaledwie" 16 rdzeni oraz 32 wątki. Bazowe taktowanie zostało ustalone na 3,5 GHz. Pamięć podręczna nadal wynosi 256 MB. Co ciekawe w tym wypadku wzrosło TDP procesora. Maksymalnie jest on w stanie pobrać nie 200, a 240 W.

Oprogramowanie układowe, które wskazuje na obecność nowych układów AMD EPYC znikło już ze strony ASUSA.

Źródło: wccftech.com