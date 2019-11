ASUS szuka beta testerów dla Androida 10 na ROG Phone II

W zeszłym tygodniu ASUS zaczął rozprowadzać stabilną wersję systemu Android 10 dla telefonów ZenFone 6/6. Teraz szuka posiadaczy ROG Phone II chętnych do testów Androida 10.

Pierwsze smartfony firmy ASUS z systemem Android 10 to właśnie dwa wspomniane modele ZenFone. Nie są to flagowce, co innego ROG Phone II. Podobnie jak i tamte, na rynek trafił z systemem Android 9 i nakładką ZenUI 6. Chociaż pierwsza generacja ROG Phone nie otrzymała aktualizacji systemu, w przypadku modelu Phone II taka nastąpi - ASUS już poszukuje osób, które będą chciały przetestować na nim aktualizację zmieniającą system operacyjny telefonu na Android 10. Konkretnie - wymagany jest model ZS660KL, czyli mający 12GB RAM i 512 GB pamięci.

Warunkiem wzięcia udziału w testach jest bycie aktywnym członkiem ZenTalk Forums, gdzie ogłoszona została rekrutacja. Trzeba przypomnieć, że nie jest to pierwsza akcja producenta tego typu - pod koniec czerwca rekrutował również testerów dla Androida 10, ale na ZenFone 6. Aktualizacja systemu miała miejsce tydzień temu - czyli niecałe pół roku po testach. W przypadku ZenFone 5Z rekrutacja rozpoczęła się 23 sierpnia, ale aktualizacji nie ma do dzisiaj.