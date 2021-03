ASUS szykuje dwa modele Radeon RX 6700 XT - DUAL oraz TUF Gaming

Już za dwa dni AMD zaprezentuje swoją najnowszą, flagową kartę graficzną - Radeon RX 6700 XT. ASUS zaoferuje swoje dwa warianty - mamy ich zdjęcia oraz szczegóły dotyczące specyfikacji.

Radeon RX 6700 XT ma być odpowiedzią AMD na RTX 3060. ASUS już wcześniej zapowiedział, że przygotuje cztery warianty tej karty - w tym jeden referencyjny. W sieci znalazły się dzisiaj zdjęcia modeli DUAL oraz TUF Gaming.

Widoczny na powyższym zdjęciu ASUS Radeon RX 6700 XT Dual 12GB to karta graficzna, która ma korzystać z Navi22B - z obniżonym zapotrzebowaniem na moc. Szybkość taktowania rdzeni nie została podana, ale wiemy, że ma 6- i 8-pinowe połączenia zasilania, a długość wynosi 29,7 cm. Z kolei ASUS Radeon RX 6700 XT TUF Gaming OC 12GB (na zdjęciu poniżej) to pierwsza karta graficzna Navi-22 z trzema wiatraczkami. Nie będzie to jednak wariant Navi 22B, ale 22A, z normalnym zapotrzebowaniem na moc. Karta ta wymaga trzech slotów i jest spora - długość to 32,2 cm. Ma dwa 8-pinowe połączenia z zasilaniem. Wygląda bardzo podobnie do RX 6800 XT TUF.

