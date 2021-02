ASUS ujawnia pełną listę laptopów z RTX 30

ASUS opublikował na swojej stronie pełne specyfikacje laptopów, które będą korzystać z mobilnych wersji kart RTX 30. Dzięki temu można łatwo ustalić, który najlepiej nabyć pod kątem swoich potrzeb.

ASUS jest pierwszym producentem, który zdecydował się na taki krok. Zaprezentowana poniżej lista pokazuje 28 różnych konfiguracji sprzętowych, zaczynając od najmocniejszej - czyli ROG XG Mobile - a kończąc na najsłabszej. Warto zwrócić uwagę na parametr TGP - jest to całkowita moc grafiki, czyli zużycie energii przez kartę. Możemy znaleźć w spisie ROG Zephyrus Duo 15 SE ze 115W TGP, a smuklejsze modele laptopów, jak G15 czy TUF Dash F15, mają 80W. "Średniaki" to laptopy gamingowe TUF Gaming z TGP ograniczonym do 90W. Popularny wśród gracz ROG Zephyrus G14, zaoferuje RTX 3060 Max-Q z TGP 60W, które może jednak w razie potrzeby zwiększyć się do 80W.

ROG Flow X13 otrzymał GTX 1650 Max-Q z TGP 35W. Ma jednak specjalny interfejs dla stacji dokującej ROG XG Mobile, pozwalający na podpięcie RTX 3080 150W, czyli najsilniejszego wariantu dla graczy mobilnych. Ogólnie rzecz ujmując - będzie w czym wybierać. Pozostaje tylko czekać na odpowiedź konkurencji, czyli firm Acer i Lenovo, które jeszcze nie podały podobnych informacji o swoich laptopach.

