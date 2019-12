ASUS wprowadza dwie specjalne edycje ROG Phone 2

Jeśli znajdzie się mobilny gracz, któremu zwykły ROG Phone 2 nie wystarcza, Asus proponuje edycje specjalne - Strix oraz Ultimate Editions.

Asus zaprezentował dwie nowe, mocniejsze wersje swojego high-endowego smartfona gamingowego ROG Phone 2. Pierwszy z nowych modeli - o nazwie The Ultimate Edition - został wyposażony w 12GB RAM oraz 1TB pamięci, zaś wydanie Strix to kombinacja 8GB RAM i 128GB pamięci. W obydwu urządzeniach używany jest procesor Snapdragon 866 Plus oraz bateria o pojemności 6000 mAh. Wersja Ultimate wyróżnia się ilością RAM oraz pamięcią, ma także odświeżanie wyświetlacza 120 Hz - jednak wszystkie te ulepszenia powodują, że cena tego smartfona gamingowego wynosi 999 funtów, czyli niemal 5100 zł. Specyfikacja jest dość podobna do tej zastosowanej w Samsung Galaxy Note 10 Plus - którego cena jest zbliżona do propozycji Asusa. Edycja Strix została wyceniona na 699 funtów, czyli ok. 3600 zł.

Nowe edycje ROG Phone 2 są stopniowo wprowadzane do sklepów krajowych producenta - w polskim jeszcze ich nie ma. Pojawiły się natomiast w brytyjskim, gdzie bardzo trudno je znaleźć - nie są one oznaczone nowymi nazwami i tylko specyfikacja pozwala się domyślić, że są to nowe modele.