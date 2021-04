ASUS zaprezentuje laptopy z Tiger Lake-H w maju

W końcu poznaliśmy oficjalną datę premiery laptopów z "tygrysami" na pokładzie. W porównaniu do poprzedników będą mieć kilka ważnych usprawnień, w tym związanych z obrazem.

ASUS pokaże laptopy z układami Intel Tiger Lake-H za dwa tygodnie - 11 maja, co zapowiedział za pomocą swojego konta na Twitterze. Z pewnością do tego dnia nie będzie żadnych oficjalnych informacji na temat nowych urządzeń. W styczniu Intel zaprezentował swoje procesory Tiger Lake-H35, jednak nie są one imponujące - mają cztery rdzenie oraz osiem wątków. Seria H to wszystkiego dwa razy więcej, czyli 8 rdzeni i 16 wątków.

Jeśli chodzi o laptopy, spodziewamy się modeli ROG Zephyrus M16 oraz ROG Zephyrus S17. Być Może ASUS odświeży także serię TUF A17. Wracając do M16 - zastosowanie procesorów Tiger Lake-H będzie znacznym zwiększeniem mocy w stosunku do rodziny M15, która korzysta z procesorów Core 10. generacji. "Tigery" umożliwiają m.in. wyświetlanie obrazu w proporcjach 16:10 na ekranach 16". Prezentacja odbędzie się online, a każdy uczestnik ma szansę na wygrania vouchera wartości 50 USD. Szczegóły na tej stronie.

Źródło: VideoCardz