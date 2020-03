AT&T informuje o gwałtownym wzroście wykorzystania sieci komórkowej

Amerykanie pracują zdalnie, a operatorzy przeciwdziałają przeciążeniu sieci.

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień sparaliżowała niemalże cały świat. Obecna sytuacja niszczy gospodarkę i bez wątpienia zostanie zapamiętana przez lata. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie gałęzie przemysłu odczuwają negatywne skutki. W rzeczywistości niektóre firmy od początku pandemii są tak zajęte swoją pracą, że zatrudniają dodatkowych pracowników z branż, które tymczasowo zawiesiły swoją działalność. Mowa o wielkich sklepach internetowych, jak Amazon czy firmach rozwożących jedzenie.

Skutki wybuchu pandemii koronawirusa są odczuwalne również dla operatorów sieci komórkowej. Według Randalla Stephensona - dyrektora generalnego AT&T świadczenia usług bezprzewodowych dla urządzeń mobilnych są bardzo dochodowym przedsięwzięciem. Stephenson w rozmowie z Braianem Stelterem w wywiadzie dla CNN przekazał, że ilośc połączeń telefonicznych wzrosła o 40 procent, a obciążenie sieci komórkowej jest dwukrotnie większe, niż normalnie. Coraz więcej osób pracuje zdalnie, przez co sieci na przedmieściach, które nie są przyzwyczajone do tak gigantycznego obciążenia często są przeciążone. To właśnie z tego powodu Netflix i inne serwisy streamingowe zdecydowały się na tymczasowe obniżenie jakości. Dyrektor generalny AT&T informuje, że operator jest przygotowany na obecną sytuacje i w miejscach, które tego wymagają na bieżąco aktualizuje i rozbudowuje infrastrukturę sieciową.

Operator sieci komórkowej AT&T podpisał pakt Keep Americans Connected Pledge, w którym zobowiązał się do odroczenia płatności za usługi mobilne i oferowania dostępu do nich dla każdego zainteresowanego mieszkańca Stanów Zjednoczonych.

Randall Stephenson powiedział również, że jego zdaniem po pandemii koronawirusa część pracowników nie wróci do biura i w dalszym ciągu będzie pracować zdalnie. AT&T posiada obecnie 90 tysięcy pracowników zdalnych. Dyrektor generalny nie wyklucza, że również w AT&T część osób na stałe pracować będzie z domów.

