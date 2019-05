AT&T pierwszym operatorem mobilnym akceptującym Bitcoiny

AT&T stało się pierwszym dużym operatorem mobilnym, który akceptuje płatność w kryptowalutach.

Klienci płacący operatorowi online będą mogli regulować swoje należności Bitcoinami - za pośrednictwem BitPay lub oficjalnej aplikacji AT&T. Jak powiedział Kevin McDorman, szef wydziału operacji finansowych w korporacji, wielu klientów AT&T używa kryptowalut, a umożliwienie płatności tą metodą jest ukłonem w ich stronę, mającym ułatwić życie. W USA rośnie ilość wielkich korporacji i firm, które akceptują taką formę rozliczenia, a także i władze coraz chętniej na nią pozwalają. Stan Ohio umożliwia płacenie podatków w ten sposób - uruchomiona została nawet specjalna strona - OhioCrypto.com - za pomocą której podatnik może dokonać transferu Bitcoinów i przesłać je do tamtejszej skarbówki. Również niektóre hrabstwa w różnych stanach akceptują kryptowalutę w rozliczeniach podatkowych i opłatach.

Podobną tendencję zauważa się wśród serwisów zajmujących handlem. Opcja płatności Bitcoinami zagościła na Amazonie już jakiś czas temu, wkrótce ma zostać wprowadzona na eBay i Ali Express. Jak pokazują to badania przeprowadzone pod koniec ub. roku przez firmę analityczną Edelman, popularność kryptowalut rośnie zwłaszcza wśród tzw. "millenialsów". 25% osób urodzonych na początku XXI wieku dysponuje już własnym portfelem kryptowalut, a ponad 30% wyraża zainteresowanie ich posiadaniem. Jednym z powodów jest brak zaufania do banków i oficjalnych systemów finansowych. Visa we współpracy z Coinbase stworzyły nawet kartę płatniczą, pobierająca środki bezpośrednio z portfela kryptowalut.

W raporcie z badań zaznaczono również, że młodsze pokolenie znacznie lepiej zdaje sobie sprawę z cyberzagrożeń, niż jego rodzice. Choć od czasu do czasu pojawiają się fałszywe aplikacje, podszywające pod portfele kryptowalut, incydentów związanych z kryptowalutami jest znacznie mniej, niż w przypadku klasycznych finansów. Na popularność wirtualnych pieniędzy może wpłynąć również Facebook, który szykuje się do ruszenia z własną walutą. Jednak analitycy nie są optymistyczni i ich zdaniem minie jeszcze wiele lat, zanim płatności w Bitcoinach i podobnych środkach staną się powszechne.