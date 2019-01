AV1 - to może być następca standardu HEVC

AV1 to metoda kompresji obrazu, stworzona przez Alliance for Open Media (Aomedia). Dlaczego jest uznawana za standard przyszłości?

AV1 to kodek open-source, uznawany za interesującą alternatywę dla powszechnie stosowanej obecnie metody kompresji HEVC (H.265). Pozwala na zachowanie wysokiej jakości obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru pliku nawet o 30%! Odpowiedzialne za niego Aomedia (czyli Alliance for Open Media) to konsorcjum, w skład którego wchodzą producenci sprzętu, jak Intel, AMD oraz Nvidia, a także tacy giganci IT jak Google, Mozilla czy Cisco. Mają duże zasługi na polu kodowania wideo - to właśnie od Mozilli pochodzi kodek Daala, Google udostępniło VP9, a Cisko - Thor. Warto podkreślić, że AV1 ma pozytywny wpływ nie tylko na klipy wideo, ale również i na grafiki - pozwala na ich kompresję od 15-20% przy zachowaniu jakości.

Dlaczego jest to istotne? Otóż w przyszłości planowane jest zintegrowanie AV1 z przeglądarkami Chrome i Firefox, a już dzisiaj można aktywować wersję deweloperską tego standardu. Ponadto dostawcy treści - jak Netflix i YouTube - zadeklarowali, że będą chcieli używać tego kodeka na swoich platformach. Tak więc prędzej czy później wszyscy się z nim spotkamy. Co więcej, YouTube już we wrześniu stworzył specjalną playlistę, na której znajdowały się wyłącznie materiały wideo kodowane przez AV1.

Jednak należy pamiętać o kilku istotnych faktach. Ten kodek potrzebuje lepszego sprzętu niż HEVC czy VP9, więc nie wszędzie będzie mógł pokazać pełnię swoich możliwości, np. płynne odtwarzanie 4K czy Full HD. Aczkolwiek wyniki testów są na tyle dobre, że Aomedia zapowiada pierwsze Smart TV wspierające ten standard już na ten rok. Od 2020 ma on zostać rozpowszechniony po całym świecie, a na duży plus należy mu policzyć wsparcie dla rozdzielczości 8K (7680 x 4320 pikseli) oraz wspieranie HDR (High Dynamic Range).