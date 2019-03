AVerMedia Live Gamer Mini GC311 - test i recenzja

Strumieniowanie obrazu z dowolnej platformy przy zachowaniu pełnej mobilności to spełnienie marzeń każdego streamera. Testujemy AVerMedia Live Gamer Mini GC311, czyli urządzenie które może być odpowiedzią na potrzeby współczesnych graczy.

Grabber to sprzęt upraszczający proces strumieniowania obrazu. Jego moc obliczeniowa odciąża komputer, który może skupić się wyłącznie na generowaniu obrazu z gier i programów. Istotnym elementem jest również dedykowane oprogramowanie, które powinno pozwalać na błyskawiczne rozpoczęcie transmisji oraz swobodne modyfikowanie zawartości przesyłanych materiałów.

AVerMedia Live Gamer Mini GC311 to mobilny grabber zewnętrzny dla użytkowników oczekujących łatwego strumieniowania obrazu z komputera lub konsoli. Jest to jedno z najtańszych urządzeń na rynku, co czyni je niezwykle ciekawym rozwiązaniem dla adeptów streamingu. Nasza redakcja sprawdziła czy rozpoczęcie przygody z transmisjami online może być łatwe nawet dla laika.

AVerMedia Live Gamer Mini GC311 - zestaw i budowa

Urządzenie jest sprzedawane w niewielkim kartonie, którego gabaryty i tak nie zdradzają skromnych rozmiarów samego grabbera. Obudowa ma wymiary 100 x 57 x 18.8 mm przy wadze na poziomie 74,5 g. Konstrukcja została wykonana z plastiku - matowego na górze i spodzie obudowy oraz połyskliwego po bokach. Panel złącz zawiera zaledwie 3 wtyki komunikacyjne - w tym wejście i wyjście HDMI oraz gniazdo mini USB.

Wewnątrz opakowania odnajdujemy również instrukcję oraz metrowy przewód micro USB pokryty grubym oplotem.

AVerMedia Live Gamer Mini GC311 - specyfikacja

Pełna specyfikacja mobilnego grabbera od AVerMedia prezentuje się następująco:

Złącze: USB 2.0 (USB Micro)

Wejście wideo: HDMI

Wyjście wideo (Pass-Through): HDMI

Wejście audio: HDMI

Wyjście dźwięku (Pass-Through): HDMI

Maksymalna rozdzielczość Pass-Through: 1080p60

Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 1080p60

Wspierane rozdzielczości (wejście wideo): 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i

Format nagrywania: MPEG 4 (H.264+AAC) / Wspiera kodowanie sprzętowe

Ponadto aby w swobodnie korzystać z dobrodziejstw oferowanych przez urządzenie, nasz komputer powinien spełniać określone wymagania. Model stacjonarny powinien otrzymać przynajmniej procesor Intel Core i5-3330 lub AMD A10-7890K. Producent zaleca jednak stosowanie jednostek Intel Core i7 od 3-generacji wzwyż. Dodatkowo potrzebny będzie układ graficzny pokroju GeForce GTX 650 / Radeon R7 250X lub nowszy. Listę wymagań dopełniają minimalnie 4 GB pamięci RAM.

Jeśli wolimy korzystać z laptopa powinien on dysponować przynajmniej procesorem Intel Core i7-4810MQ oraz układem graficznym GeForce GTX 870M. Ponadto potrzebne będzie minimum 4GB pamięci RAM, chociaż producent zaleca 8 GB.

AVerMedia Live Gamer Mini GC311 - instalacja i konfiguracja

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem jest stosunkowo proste. Na początku pobieramy dedykowany program i podłączamy grabber do komputera za pośrednictwem przewodu micro USB. Oprogramowanie w postaci asystenta instalacji pomaga w pobraniu docelowych narzędzi i zweryfikowaniu ich aktualności. Finalny pakiet instalacyjny składa się z dwóch programów o łącznej wadze 306 MB. Pierwszy z nich to Stream Engine odpowiadający za faktyczną pracę streamingu, dugi to natomiast RECentral do konfiguracji wyglądu strumieniowego obrazu.

Następnie pozostaje już tylko podpięcie przewodów HDMI - wejściowy pochodzący z komputera lub konsoli i wyjściowy podłączany do monitora lub telewizora. Cały proces konfiguracji zajął w naszym wypadku około 15 minut.

AVerMedia Live Gamer Mini GC311 - praca

Urządzenie nie wymaga dodatkowej konfiguracji do rozpoczęcia strumieniowania lub nagrywania obrazu. Podłączenie przewodów HDMI skutkuje natychmiastowym wykryciem przechwytywanego obrazu i zaprezentowaniem go w oknie programu. Tak skonfigurowany obraz możemy w ciągu kilku sekund uzupełnić o dodatkowe treści. Przykładowo może to być okno dowolnego, zainstalowanego na komputerze programu, podgląd wybranej strony internetowej albo materiał rejestrowany na żywo przez kamerkę podłączoną do komputera. Ustawienie klasycznego okna streamingu z obrazem gry, własnym wizerunkiem widzianym okiem kamery oraz interaktywnymi informacjami zajmuje mniej niż 5 minut.

Przy rozpoczęciu strumieniowania zdefiniujemy również parametry obrazu - wliczając w to rozdzielczość i framerate. Oprogramowanie AVerMedia obsługuje zarówno znane jak i nieco egzotyczne platformy streamingowe. Bez zbędnej konfiguracji nadamy obraz na strony takie jak Twitch, Facebook, Youtube, Mixer i kilka innych.

Nasze testy przeprowadziliśmy zarówno z wykorzystaniem samego laptopa (i7-900K, RTX 2080, 16 BG pamięci RAM) jak i laptopa strumieniującego obraz z Xbox One. Sprzęt bez problemu strumieniuje obraz o parametrach zgodnych z maksymalnymi parametrami specyfikacji (1080p / 60 kl./s.) bez zauważanych opóźnień. Właściwie trudno zauważyć, że osiągnięte zostało maksimum technologiczne urządzenia. Osoby pragnące uzyskać wyższe parametry obrazu mogą zainteresować się modelem Live Gamer Ultra zapewniającym obraz 4K przy równie prostej konfiguracji.

AVerMedia Live Gamer Mini GC311 - podsumowanie

AVerMedia Live Gamer Mini GC311 to niezawodny grabber, dla użytkowników oczekujących dużej swobody działania przy niewygórowanej cenie. Urządzenie pozwoli na swobodne strumieniowanie obrazów z konsoli i komputera, umożliwiając rozpoczęcie pracy w około 15 minut - wliczając w to pełna instalację oprogramowania. Doświadczenie marki AVerMedia zapewnia wysoką kompatybilność sprzętu oraz pewność stałego dostępu do wsparcia technicznego. Oferowana rpzepustowość na poziomie 60 fps przy rozdzielczości 1080p, będzie w pełni zadowalająca dla zdecydowanej większości streamerów.