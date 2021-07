Abandoned na PS5 to tak naprawdę Metal Gear Solid 6?

Tajemniczy projekt jakim jest Abandoned może być w rzeczywistości niezwykłą kampanią reklamową Metal Gear Solid 6.

Abandoned od pierwszej zapowiedzi wzbudza ogromne emocje. Sami twórcy określają swoją grę jako: "filmowy horror" z elementami gatunku survival i ogromnym otwartym światem. Do tej pory mogliśmy zobaczyć jedynie krótki teaser produkcji, ale to wystarczyło, aby gracze zaczęli dopatrywać się spisku. Przede wszystkim, gra na zwiastunie wygląda rewelacyjnie. Co więcej, jej wyłączność na konsole Sony może sugerować, że japoński producent wspiera dewelopera przy rozwoju gry. Będąc już przy twórcach, to warto podkreślić, że za Abandoned stoi niewielki, niezależny zespół - Blue Box Games, dla którego jest to debiutanckie dzieło.

Początkowo podejrzewano, że jest to nowy Silent Hill, który powstaje przy ścisłej współpracy Konami i Sony (o czym zresztą plotkowano od miesięcy). Obecnie jednak nowe światło na sprawę rzucił rosyjski insider - Anton Logvinov. Jego zdaniem Abandoned to w rzeczywistości Metal Gear Solid 6, a twórcy gry postanowili zastosować wobec niej niezwykłą kampanię marketingową.

Zobacz również:

Abandoned wygląda jak MGS6. To znaczy Konami nad tym pracuje, wiem to od dawna i widocznie ktoś postanowił naśladować marketing Kojimy - Anton Logvinov

Co ciekawe, studio Blue Box Games opublikowało niedawno specjalną aplikację dla posiadaczy PlayStation, która pozwoli im śledzić wszelkie nowości na temat gry. Co ciekawe, jeden z pierwszych umieszczonych tam materiałów przedstawia tytuł produkcji na tle rozmazanego wizerunku mężczyzny z opaską na oku. Automatycznie przywodzi to na myśl głównego bohatera Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. fot. Sony / Blue Box Games

Czy możemy wierzyć w to co pisze Anton Logvinov? Choć wszystkie tego typu informacje należy brać "z przymrużeniem oka", to warto przypomnieć, że insider w swojej karierze skutecznie i dokładnie przewidział już zapowiedzi takich gier jak: Horizon Zero Dawn czy Days Gone w wersjach na PC.

Na nowej informacje odnośnie Abandoned nie będziemy musieli długo czekać. Twórcy gry zapowiedzieli już, że 10 sierpnia otrzymamy kolejne wieści i materiały.

Zobacz również: The Ascent - czy warto zagrać? Sprawdź, co musisz wiedzieć

Źródło: dualshockers.com / twitter