Abilix Krypton 0 i Krypton 2 - roboty edukacyjne taniej w Czarny Piątek

Programowalne roboty edukacyjne Abilix Krypton 0 i Krypton 2 to zabawa i nauka w jednym. Z okazji Czarnego Piątku można nabyć je znacznie taniej, niż normalnie.

Roboty edukacyjne, których dystrybutorem jest Solectric GMBH Polska, to sposób, aby w przyjemny sposób nauczyć się programowania na różnych poziomach zaawansowania. Abilix Krypton 0 składa się z 409 klocków, co pozwala na zbudowanie 17 różnych robotów. Kosztuje 399 złotych. Drugi zestaw, Abilix Krypton 2 to 723 klocki i możliwość zbudowania z nich 29 robotów. Jego koszt to 699 złotych W każdym zestawie załączone są sensory i silniki, co pozwala stworzonym robotom na orientację przestrzenną, reakcję na dotyk czy odbieranie dźwięków.

Każdy zestaw zawiera pakiet z pięcioma scenariuszami zajęć, które umożliwiają dopasowanie ćwiczeń do wieku użytkowników. Nauka programowania dla najmłodszych odbywa się poprzez przeciąganie i przestawianie „kafelków” z komendami (Abilix DRAG&DROP), dla średnio-zaawansowanych przygotowano Abilix SCRATCH (najpopularniejszy język programowania w polskich szkołach) oraz Abilix FLOW-CHART (blokowy język programowania). Roboty są sterowane zdalnie za pomocą wbudowanego modułu Wi-fi. Dedykowana aplikacja zawiera przewodniki i poradniki związane z jego obsługą.

Abilix Krypton 0 i Krypton 2 z pakietami 5 scenariuszy zajęć są dostępne w promocyjnych cenach na stronie sklepabilix.pl, a także iSpot i dobrych sklepach z robotyką.