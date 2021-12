Abonament, mix czy oferta na kartę - co lepiej wybrać?

Nawet jeśli jesteśmy już pewni, do której sieci telefonii komórkowej chcemy dołączyć, musimy stanąć przed kolejnym bardzo ważnym wyborem - jakim typem oferty jesteśmy zainteresowani? Abonament, mix lub oferta na kartę to jedne z głównych typów umów, na jakie możemy się zdecydować. Która z nich jest najlepsza?

Spis treści

Źródło: NordWood Themes / Unsplash

Abonament

Abonament jest jedną z najczęściej wybieranych typów umów. Polega na miesięcznej opłacie za możliwość wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości oraz korzystania z internetu mobilnego. Składa się z góry ustalonej opłaty stałej oraz z ewentualnych kosztów za usługi dodatkowe.

Główne cechy abonamentu to:

korzystne oferty cenowe

atrakcyjne pakiety, dostosowane do potrzeb klienta

oferta dostępna z telefonem za 1 zł lub bez telefonu

brak minimalnego czasu trwania umowy lub umowy długoterminowe

stały dostęp do usługi – nie ma możliwości, by zabrakło środków na koncie

Oferta na kartę

Drugim wariantem jest oferta na kartę. Stanowi ona alternatywę dla osób, które chcą pozostać niezależne w kwestii umowy i nie mają dużych potrzeb telekomunikacyjnych np. dzieci czy osoby starsze.

Główne cechy oferty na kartę:

brak telefonu

oferta bez zobowiązań

pełna kontrola wydatków

dowolność w częstotliwości i wysokości doładowań

Oferta typu MIX

Oferta typu MIX jest mniej popularna od dwóch poprzednich. Jak sama nazwa wskazuje, MIX jest połączeniem abonamentu i oferty na kartę - co prawda podpisujemy długoterminową umowę, lecz nie opłacamy miesięcznych rachunków, a jedynie dokonujemy doładowywań naszego konta w identyczny sposób, co w ofertach na kartę. W przypadku opcji MIX zobowiązujemy się do dokonywania comiesięcznych (lub częstszych) doładowań o określonej ilości i kwocie.

Główne cechy oferty typu MIX:

tanie pakiety rozmów i SMS-ów

możliwość dobrania do oferty nowoczesnego telefonu za 1 zł

dowolność i swoboda doładowań – operator oczekuje od nas zasilenia konta jedynie na daną kwotę przynajmniej raz w miesiącu

Który typ oferty wybrać?

Podczas wyboru odpowiedniej oferty, należy odpowiedzieć sobie na pytania: jak często korzystamy z telefonu, czy dzwonimy na numery stacjonarne, jak długo trwają rozmowy, czy wysyłamy dużo wiadomości SMS, czy korzystamy z pakietów LTE w telefonie oraz czy wyjeżdżamy za granicę, skąd również wykonujemy połączenia.

Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, gdyż każda z powyższych typów ofert jest skierowana do innego typu klienta oraz odpowiednio pod niego dopasowana. Przed dokonaniem wyboru, trzeba zastanowić się nad swoimi potrzebami telekomunikacyjnymi, chęcią związania się długoterminową umową lub jej brakiem, a także nad dostępnym budżetem, jaki miesięcznie możemy przeznaczyć na tego typu usługę.