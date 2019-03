AccountGuard czyli Microsoft na straży demokracji

Partie polityczne oraz władze Australii otrzymają wraz z Office 365 usługę AccountGuard - za darmo. Jak tłumaczy Microsoft - robi to w celu ochrony demokracji.

AccountGuard to usługa bezpieczeństwa uruchomiona przez Microsoft w 2018 specjalnie w celu ochrony sfery politycznej (zwłaszcza zliczania głosów w trakcie wyborów) przed wpływem hakerów i cyberprzestępców. Działa podobnie jak rozwiązania stosowane od dawna w platformach dla graczy, np. Steam Guard - zawsze, gdy nowe urządzenie łączy się z platformą, wymagane jest uwierzytelnienie. AccountGuard jest dostępny za darmo dla partii politycznych i władz - ale pod warunkiem, że używają one Office 365.

Tom Daemen, dyrektor Microsoftu na obszar Australii i Nowej Zelandii napisał na swoim blogu: "W niedawnych latach byliśmy świadkami, jak siły wrogie demokracji używały technologii, aby wpływać na systemy polityczne. Australijczycy przypomnieli sobie o tym w lutym, gdy zagrożenie zaczęło dotyczyć ich kraju. Rząd Federalny ujawnił, że zostały przeprowadzone skomplikowane cyberataki przeciwko Parlamentowi oraz ludziom w nim pracującym."

Daemen napisał także, że natychmiast rozpoczęto prace nad rozwiązaniem, które wyeliminuje obce wpływy na procesy demokratyczne świata. Usługa AccountGuard ma zabezpieczać każdy aspekt działania partii politycznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowy. Usługa jest aktualnie dostępna w 17 krajach, w tym 12 w Europie, a także USA, Kanadzie, Indiach, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Microsoft zaznacza jednak, że nie może ona zastąpić rozwiązań i standardowych praktyk bezpieczeństwa, a ma być jedynie ich dopełnieniem. AccountGuard w Australii jest także dostępny dla think tanków oraz powiązanych stowarzyszeń. To właśnie one są głównymi subskrybentami Office 365, a dla Microsoftu uchodzą za organizacje dbające o demokrację. Wspomniane stowarzyszenia są często powiązane z partiami politycznymi oraz samymi władzami.