Acer Enduro - nowa seria notebooków i tabletów do zadań specjalnych

Notebooki Acer Enduro N7 i Acer Enduro N3 oraz tablety Acer Enduro T5 i Acer Enduro T1 - to nowe produkty marki Acer, przeznaczone do zadań specjalnych. Seria Enduro obejmuje urządzenia klasy rugged, które są zgodne ze standardami od MIL-810G aż do IP65. Dodatkowo posiadają szereg zabezpieczeń fizycznych i specjalne oprogramowanie, takie jak Acer Enduro Manageability Suite. To sprzęt zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających warunkach operacyjnych.

Stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach

W ramach GPC 2020 Acer zaprezentował serię urządzeń Enduro, która obejmuje notebooki i tablety klasy rugged. Zostały one stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach, gdzie trwałość, mobilność i wydajność liczą się najbardziej. Zalety Acer Enduro N7 docenią z pewnością służby ratownicze i pracownicy przemysłowi. Natomiast bardziej kompaktowy i równie wytrzymały Acer Enduro N3 sprawdzi się szczególnie dobrze m.in. w rękach miłośników outdooru lub pracowników branży eventowej. Tablety Acer Enduro to z kolei propozycja dla użytkowników z segmentu handlu detalicznego, zarządzania magazynami, czy produkcji przemysłowej.

Z uwagi na postępującą modernizację siły roboczej, zauważamy, że do pracy w terenie wykorzystuje się coraz więcej urządzeń mobilnych. Tam często muszą mierzyć się z wyjątkowo trudnymi warunkami eksploatacji. Acer Enduro, czyli nasza nowa linia notebooków i tabletów klasy rugged, została stworzona z myślą o maksymalnej trwałości i wydajności w każdych warunkach. To seria narzędzi do zadań specjalnych - powiedział Andrew Chuang, Dyrektor Generalny Działu Urządzeń Klasy Rugged, Acer Inc.

Notebook Acer Enduro N7 - odpowiedź na potrzeby pracowników służb ratowniczych i pracowników przemysłowych

To wyjątkowo wytrzymały notebook klasy rugged, zbudowany z zastosowaniem materiałów pochłaniających wstrząsy. Acer Enduro N7 został zaprojektowany jako odpowiedź na potrzeby służb ratowniczych i pracowników przemysłowych. Potwierdzona zgodność z wymaganiami norm MIL-810G i IP65 oznacza, że konstrukcja urządzenia jest w stanie wytrzymać upadek nawet na najtwardszy rodzaj podłoża, a jej wnętrze jest na tyle szczelne, że nie dostanie się do niego kurz, ani woda. Właściwości te sprawiają, że jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w każdych warunkach. Jego 14-calowy wyświetlacz o jasności 700 nitów zapewnia użytkownikowi odpowiedni komfort pracy zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i podczas pracy w terenie. Wydłużony czas pracy to nie problem dla Acer Enduro N7. W zestawie znajduje się łatwo wymienialna bateria o żywotności na poziomie 10 godzin oraz wbudowane rozwiązanie zwane „bridge battery”, podtrzymujące komputer w stanie uśpienia przez krótki czas.

Solidna budowa, dzięki której niestraszne są prawie żadne warunki operacyjne, to nie jedyne zalety tego sprzętu. Acer Enduro N7 jest gotowy również na wyzwania w nowoczesnym środowisku biurowym. Czterordzeniowy procesor Intel Core i5 8. generacji pozwala swobodnie korzystać z kilku aplikacji lub wykonywać kilka zadań jednocześnie. Mocną stroną tego urządzenia jest także bezpieczeństwo. Zintegrowany moduł TPM 2.0 każdorazowo analizuje proces uruchomienia komputera w poszukiwaniu ewentualnych oznak nieautoryzowanego dostępu. Acer Enduro Manageability Suite (AEMS) pomaga z kolei chronić komputer i jednocześnie ułatwia wdrażanie usług oraz konfigurowanie systemu na poziomie wielu urządzeń. Dodatkowym elementem zabezpieczeń jest czytnik linii papilarnych, zintegrowany z funkcją Windows Hello.

Notebook Acer Enduro N3 - urządzenie dla architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, miłośników outdooru i nie tylko

Jego osiągi techniczne sprawiają, że może służyć jako przykład równowagi pomiędzy wytrzymałością a mobilnością. Acer Enduro N3 jest dobrym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy często przemieszczają się w ramach wykonywanej pracy. Jego zalety docenią zatem m.in. architekci, inspektorzy nadzoru budowlanego, event managerowie, pracownicy upraw, a nawet miłośnicy outdooru, którzy chcieliby udokumentować swoje wyprawy. Notebook został wyposażony w obudowę odporną na upadki czy działanie wody, co czyni go urządzeniem spełniającym wymogi norm MIL-STD 810G i IP53. Wytrzymałość idzie w parze z lekką i smukłą formą - cała konstrukcja mierzy 24,85 mm w pionie i waży zaledwie 1,985 kg. Przykładami zastosowanych elementów zabezpieczających są m.in. wzmocnione naroża, warstwa szkła Corning Gorilla Glass chroniąca wyświetlacz przed wodą, czy technologia Aquafan gwarantująca wodoodporność.

Zabezpieczeniom fizycznym Acer Enduro N3 towarzyszą najwyższej klasy zabezpieczenia cyfrowe, które chronią urządzenia np. przed cyberatakami. Składają się na nie m.in. moduł Discrete Trusted Platform, AEMS, czy dyski HDD strzeżone hasłami. Dostępne narzędzia do zarządzania systemem i jego zabezpieczenia gwarantują, że całość pracy wykonanej na komputerze w ciągu 13 godzin żywotności baterii odbywa się w całkowicie bezpiecznych warunkach, co nie następuje kosztem wydajności. Wewnątrz urządzenia został umieszczony procesor Intel Core i7 10. generacji i 32 GB pamięci DDR4 RAM, co stanowi o bardzo dobrych osiągach technicznych. Istnieje również możliwość zainstalowania oddzielnej karty graficznej NVIDIA GeForce MX230 GPU i skorzystania z dysku SSD PCle Gen3 NVMe o pojemności 512 GB, jeśli w grę wchodzą zadania wyjątkowo wymagające.

Acer Enduro Management Suite (AEMS)

To system opracowany z myślą o usprawnieniu procesu zarządzania większą liczbą urządzeń. Funkcje dostępne w ramach Acer Enduro Management Suite (AEMS) umożliwiają skuteczniejsze zabezpieczenie urządzeń będących w użyciu, a także szybsze rozpoczęcie korzystania z nowych sprzętów. Panel daje administratorowi możliwość komunikowania się na odległość z innymi urządzeniami, na których również aktywowano system AEMS. Komunikacja z innymi urządzeniami może obejmować:

Programowalne przyciski fizyczne: Tablety i notebooki z AEMS posiadają programowalne przyciski obok przycisku zasilania. Kiedy system jest aktywny, na danym urządzeniu można więc uruchomić konkretną aplikację wciskając odpowiedni przycisk.

Tablety i notebooki z AEMS posiadają programowalne przyciski obok przycisku zasilania. Kiedy system jest aktywny, na danym urządzeniu można więc uruchomić konkretną aplikację wciskając odpowiedni przycisk. Kontrola I/O: Opcja zdalnego aktywowania i dezaktywowania dostępu do portów wejścia i wyjścia. Zdalnie można również włączyć lub wyłączyć kamery i czytniki linii papilarnych.

Opcja zdalnego aktywowania i dezaktywowania dostępu do portów wejścia i wyjścia. Zdalnie można również włączyć lub wyłączyć kamery i czytniki linii papilarnych. Monitoring stanu urządzeń: Możliwość wygenerowania listy informacji o stanie każdego z zarządzanych urządzeń, w tym dane o systemie, konfiguracji sprzętowej, oprogramowaniu i zainstalowanych poprawkach.

Możliwość wygenerowania listy informacji o stanie każdego z zarządzanych urządzeń, w tym dane o systemie, konfiguracji sprzętowej, oprogramowaniu i zainstalowanych poprawkach. Administracja zdalna: Funkcja instalowania aplikacji, a także akceptowania lub pomijania aktualizacji Windows oraz możliwość zdalnego wprowadzania zmian w BIOS.

Tablet Acer Enduro T5 - zaprojektowany z myślą o wielogodzinnej pracy w ekstremalnych warunkach

To wytrzymały tablet Windows klasy rugged o 10-calowym wyświetlaczu. Acer Enduro T5 został zaprojektowany z myślą o długim czasie pracy w ekstremalnych warunkach. Baterię o żywotności na poziomie 10 godzin można łatwo podmienić i w ten sposób korzystać z urządzenia dalej, bez konieczności jego wyłączania. Wydajność zapewnioną przez procesor Intel Core m3 7. generacji docenią mobilni pracownicy sektora logistyki czy produkcji przemysłowej. Kolejne zalety to zgodność urządzenia z wymogami norm MIL-STD 810G i IP65, a także obecność systemu AEMS. Do tabletu Acer Enduro T5 można dobrać szereg dodatkowych akcesoriów, jak chociażby stacja dokująca, uchwyt, paski na ramię, szelki, ładowarka samochodowa, czy uchwyt samochodowy, które pozwalają wykorzystać potencjał urządzenia jeszcze lepiej.

Tablet Acer Enduro T1 - dwa urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu

Acer Enduro T1 (ET110-31W) to tablet z systemem Windows o wszechstronnym zastosowaniu. Został wyposażony w 10-calowy wyświetlacz, który dzięki wykorzystaniu opcjonalnego modułu klawiatury może stać się 10,1-calowym notebookiem. Urządzenie spełnia wymogi norm MIL-STD 810G4 i IP54, a połączenie procesora Intel Celeron i 64 GB pamięci eMMC czyni je bardzo dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność. Co ważne, można je obsługiwać także w rękawiczkach.

Acer Enduro T1 (ET108-11A) to wytrzymały 8-calowy tablet z systemem Android, zaprojektowany z myślą o pracy w sektorze handlu detalicznego, magazynach, czy fabrykach. Urządzenie spełnia wymogi norm MIL-STD 810G i IP54. Można dobrać do niego również szereg dodatkowych akcesoriów, a także skorzystać z funkcji programowalnych przycisków, by wykorzystać jego potencjał w różnych sytuacjach i konfiguracjach. W tym przypadku rękawiczki również nie stanowią przeszkody.

Ceny i dostępność w Polsce

Informacje o cenach i dostępności produktów Acer Enduro w Polsce będą dostępne wkrótce.