Acer Predator X25 - najnowszy monitor gamingowy debiutuje na rynku

Monitor Full HD o przekątnej 24,5" wkracza na polski rynek. W jakiej cenie i jakie oferuje możliwości?

Monitor Acer Predator X25 zwraca uwagę przede wszystkim niezwykle wysoką częstotliwością odświeżania - wynosi ona aż 360 Hz. Wyświetlacz 24,5" to IPS, oferujący rozdzielczość Full HD. Czas reakcji to 0,3 s, a warto dodać, że mamy tu również technologię NVIDIA Reflex, korzystającą z oprogramowania Reflex Latency Analyzer. Technologia pozwala zmierzyć czas upływający od naciśnięcia przycisku myszy do momentu reakcji ekranu. Ponadto wyświetlacz obsługuje standard HDR - zapewnia pokrycie 99% kolorów palety sRGB. Wprowadzono tu funkcję LightSense, dzięki czemu monitor automatyczne dostosowuje poziom jasności i temperatury barw do naturalnych warunków oświetlenia.

Piotr Nowok, Product Manager w Acer Polska, mówi o tym modelu tak:

Predator X25 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników i zawodowych graczy. Dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi reakcji i częstotliwości odświeżania wynoszącej aż 360 Hz, obraz wyświetlany na ekranie monitora jest płynny, wolny od smug i efektu ghostingu. W dynamicznej rozgrywce walory te mają kluczowe znaczenie i mogą zdecydować o zwycięstwie nad przeciwnikiem

Mamy tu także szereg innych, praktycznych rozwiązań - AdaptiveLight dostosowuje podświetlenie panelu do barwy światła w otoczeniu, a ProxiSense przypomni graczowi o konieczności przerwy po upływie określonego czasu. Ponadto funkcja Predator GameView to tryby zaprojektowane dla określonych gatunków gier – FPS-ów, wyścigów lub tytułów sportowych. W obudowie znajdziemy pięć portów USB oraz podświetlenie, które można synchronizować np. z odtwarzaną muzyką.

Monitor Predator X25 dostępny będzie w kwietniu 2021 r. w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom i Morele w cenie od 3 999 zł.