Acer Swift 5 z dedykowaną kartą graficzną.

Najlżejszy na świecie 14 calowy notebook teraz również z grafiką od Nvidia.

Spis treści

Acer zaprezentował dziś nowe modele popularnych ultralekkich notebooków Swift i komputerów typu all-in-one - Aspire. Wszystkie wyposażono w najnowsze procesory Intel Core 10. generacji oraz system operacyjny Windows 10.

Zaprojektowane z myślą o wydajności w podróży notebooki Acer Swift 5 i Swift 3 oferują wszystkie niezbędne funkcje nowoczesnego laptopa: mają elegancką obudowę, stylowy design i wąskie ramki dookoła ekranu, a także doskonałe parametry i długi czas pracy na baterii.

Dla studentów i rodzin stworzono nową serię komputerów stacjonarnych typu all-in-one - Acer Aspire C. To smukłe, zajmujące mało miejsca, stylowo zaprojektowane urządzenia z wąskimi ramkami, dzięki którym wykorzystywana powierzchnia ekranu jest jeszcze większa. Są uniwersalne i zapewniają użytkownikom doskonałe wrażenia.

Aspire 5 - najlżejszy 14 calowy laptop

14 calowy laptop Acer Swift 5 od momentu wprowadzenia go na rynek jest najlżejszy w swojej klasie. Jego obudowę wykonano z połączenia stopów magnezowo-litowych i magnezowo-aluminiowych. Najnowsza generacja tego modelu waży zaledwie 990 gramów (wersja z nową dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250), a wersja z ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris jeszcze mniej.

Ekran ma wąską ramkę z trzech stron, a stosunek powierzchni ekranu do powierzchni obudowy (współczynnik screen-to-body) wynosi w jego przypadku aż 86,4%.

Dzięki procesorowi Intel Core i7-1065G7 (do 10. generacji włącznie) i dyskowi SSD PCIe Gen 3x4 o pojemności do 512 GB laptop ten zapewnia wysoką wydajność i doskonałą jakość kolorów obrazu wyświetlanego na 14-calowym ekranie dotykowym z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD.

Model Swift 5 jest wyposażony w pełni funkcjonalne złącze USB 3.1 typu C zgodne ze standardem Thunderbolt 3, dwuzakresową kartę Wi-Fi 6 (802.11ax) i obsługuje funkcję Windows Hello za pomocą czytnika linii papilarnych.

Zaprojektowany z myślą o mobilnych profesjonalistach, model Swift 5 to lekki, ale mocny laptop, który może pracować na baterii nawet do 12,5 godzin. Swift 5 obsługuje funkcję szybkiego ładowania: po 30 minutach ładowania można go używać przez nawet 4,5 godziny.

Swift 3 - wydajność, mobilność, design i niska cena w jednym

Stylowy i lekki laptop Acer Swift 3 ma 14-calowy ekran Full HD z matrycą IPS, jest dostępny w kolorze szarym i różowym waży tylko 1,19 kg.

W smukłej obudowie modelu Swift 3 mieści się ogromna moc obliczeniowa: procesor Intel Core i7-1065G7 do 10. generacji oraz opcjonalny dedykowany procesor graficzny NVIDIA GeForce MX250.

Swift 3 pokazany na IFA jest także wyposażony w dysk SSD PCIe Gen 3x4 o pojemności do 512 GB, 16 GB pamięci LPDDR4 RAM i dwuzakresową kartę Wi-Fi 6. To wszystko sprawia, że to mobilny i oferujący bogate możliwości laptop sprawdzający się zarówno w pracy, jak i rozrywce. Może pracować na baterii do 12,5 godzin i obsługuje funkcję szybkiego ładowania: po zaledwie 30 minutach ładowania można na nim odtwarzać wideo przez 4 godziny.

Model Swift 3 doskonale nadaje się zarówno do pracy, jak i do zabawy: wyposażono go w ramki o szerokości zaledwie 4,37 mm, a stosunek ekranu do powierzchni obudowy wynosi 84%.

Aspire C - designerski All-in-One dla każdego

Dzięki zajmującej niewiele miejsca i eleganckiej konstrukcji ultrasmukły (zaledwie 7,6 mm grubości) Acer Aspire C wygląda naprawdę stylowo i oferuje wiele praktycznych funkcji, przydatnych zarówno studentom, jak i całej rodzinie. Jest dostępny w wersjach z 27, 24 i 22-calowymi ekranami Full HD z matrycą IPS.

Wszystkie mają procesory Intel Core 10. generacji i mogą być wyposażone w dedykowane procesory graficzne NVIDIA MX130. Dzięki dużej ilości miejsca i pamięci (1 TB na dysku SSD M.2 NVMe i do 2 TB na 2,5-calowym dysku HDD oraz 32 GB pamięci DDR4-2666) seria Aspire C to idealne urządzenia typu all-in-one dla wielu użytkowników o szerokim zakresie potrzeb.

Opcja zamknięcia migawki aparatu pozwala chronić prywatność, gdy użytkownik nie korzysta z kamery, a wyjście HDMI umożliwia podłączenie drugiego ekranu. Cztery porty USB 3.1 pierwszej generacji pozwalają na podłączanie urządzeń peryferyjnych i zapewniają wszechstronność umożliwiającą dostosowanie komputera do konkretnych potrzeb i wymagań użytkownika, takich jak drukowanie, gry czy używanie myszy lub klawiatury do pisania dłuższych tekstów.

Acer Vision Care, szereg technologii takich jak Acer Bluelight Shield (zmniejszenie ekspozycji na niebieskie światło) oraz Flickerless (redukcja migotania ekranu) podnoszą komfort korzystania z urządzenia i chronią oczy zarówno młodszych, jak i starszych użytkowników.

Ceny i dostępność w Polsce

Swift 5 będzie dostępny w Polsce od września w cenie od 3999 zł.

Swift 3 będzie dostępny w Polsce od września w cenie od 2299 zł.