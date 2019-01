Acer Triton 900 - konwertowalny laptop z GeForce RTX 2080

Podczas rozpoczynających się właśnie targów CES 2019 Acer zaprezentował nowe laptopy z serii Predator. Największe zainteresowanie wzbudził zapowiadany już podczas IFA 2018 model Triton 900 z konwertowalną obudową i potężnym układem graficznym GeForce RTX 2080.

Predator Triton 900 to laptop do gier w innowacyjnym kształcie. Jest wyposażony w zawias Ezel Aero Hinge, który pozwala na dostosowanie położenia wyświetlacza do preferencji gracza. Użytkownicy mogą przełączać się między czterema trybami użytkowania:

・ tryb wyświetlania

・ tryb Ezel do grania w gry na ekranie dotykowym

・ tryb laptopa

・ tryb stand, który zmienia Triton 900 w tablet do grania.

Triton 900 jest smukłym notebookiem gamingowym, grubość obudowy wynosi tylko 23,75 mm.

Predator Triton 900 - specyfikacja

Laptop został wyposażony w najnowszy procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 i 17-calowy wyświetlacz 4K typu IPS z technologią NVIDIA G-SYNC. Ponadto wydajność zapewnia procesor Intel Core i7 8. generacji, dyski SSD PCIe RAID i do 32 GB pamięci DDR4. W celu zapewnienia dodatkowych wrażeń wykorzystano technologię Waves Maxx, wykorzystująca śledzenie ruchu Waves Nx, która umożliwia urządzeniu wykorzystanie realistycznego dźwięku przestrzennego 3D.

Triton 900 posiada również wsparcie dla Predator RGB Assault, aplikacji dla graczy League of Legends, która pokazuje predefiniowane efekty oświetlenia klawiatury. Użytkownicy mogą dostosować efekty świetlne dla każdej umiejętności swojej postaci.

Predator Triton 900 - cena i dostępność w Polsce

Predator Triton 900 z Core i7, 8G GD6 RTX2080, 16GB/256GB+256GB SSD. Model będzie dostępny w Polsce w cenie od 20 000 zł od drugiego kwartału 2019 roku.