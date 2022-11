Acer - duża promocja na Black Friday. Nawet do 50% rabatu

Największa wyprzedaż roku u Acera - tylko do wyczerpania zapasów!​

Kolejna Czarnopiątkowa promocja od Acera. W oficjalnym sklepie tego producenta rozpoczęła się wyprzedaż na Black Friday. W obniżonej cenie mamy szansę kupić laptopy, monitory, komputery stacjonarne czy akcesoria. Liczba produktów biorących udział w promocji jest, jak zawsze, mocno ograniczona, więc nie zwlekajcie z decyzją.

Najciekawsze oferty:

Laptop gamingowy Acer Nitro 5 AN515-45

Windows 11 Home 64 bitów

Procesor AMD Ryzen 7 5800H 8-rdzeniowy 3.20 GHz

39.6 cm (15.6") Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS 144 Hz

16 GB, DDR4 SDRAM

1 TB SSD

NVIDIA® GeForce RTX 3070 z 8 GB dedykowanej pamięci

6 299 zł 7 299 zł

Zobacz również:

Monitor gamingowy Acer Nitro XV3

Ekran: 62.2 cm (24.5") Full HD (1920 x 1080) 240 Hz

Technologia panelu: IPS (178°x178°) Kompatybilność z G-sync, HDR 400

Inputs: DisplayPort, HDMI, USB Hub 3.0x4 (1up 4down)

Czas reakcji: 1 ms VRB

1 299 zł 1 499 zł

Monitor gamingowy Acer Nitro VG1

Ekran: 68.6 cm (27") WQHD (2560 x 1440) 144 Hz

Technologia panelu: IPS (178°x178°) FreeSync, DisplayHDR 400

Inputs: DisplayPort, HDMI

Czas reakcji: 1 ms VRB

1 799 zł 1 999 zł

Pozostałe przedmioty biorące udział w wyprzedaży na Czarny Piątek znajdziesz przechodząc do sklepu Acera, korzystając z poniższych linków. Przekierują one was bezpośrednio do produktów objętych konkretną obniżką:

3000 zł zniżki na produkty objęte promocją

2000 zł zniżki na produkty objęte promocją

1500 zł zniżki na produkty objęte promocją

1000 zł zniżki na produkty objęte promocją

800 zł zniżki na produkty objęte promocją

700 zł zniżki na produkty objęte promocją

600 zł zniżki na produkty objęte promocją

Wszystkie obniżki cenowe zostaną naliczone automatycznie po przejściu do koszyka.