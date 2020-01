Acer pokazuje nowe laptopy z Windows i Chromebooka dla edukacji

Acer zaprezentował swoje nowe urządzenia dla edukacji - TravelMate B3, TravelMate Spin B3 oraz Chromebook C871.

Acer stworzył te urządzenia z myślą o zastosowaniach w edukacji. TravelMate B3 oraz TravelMate Spin B3 (powyżej) działają pod kontrolą systemu Windows 10. Pierwszy to klasyczny laptop, drugi - urządzenia konwertowalne. Będą wyposażone w procesory Intel Pentium i Celeron, wyświetlacz każdego z nich ma przekątną 11,6". Oczywiście w przypadku modelu Spin mamy ekran dotykowy, ze wsparciem dla rysika Wacom AES. Oba cechuje wytrzymała obudowa, spełniająca normy standardu wojskowego MIL-STD-810G. Jak wyjaśnia Acer, jest ona niezbędna, ponieważ w życiu studenta często zdarzają się sytuacje, w których urządzenie może upaść lub byc narażone na różnego rodzaju uszkodzenia. Oba trafia do sprzedaży w kwietniu, a sugerowane ceny producenta to odpowiednio 239 i 329 dolarów, czyli ok. 920 i 1250 zł.

Chromebook C871 to urządzenia z procesorem 10. generacji, czyli Core i3-10110U, będzie również wariant napędzany przez Pentium Gold 6405U (rodzina Comet Lake). Ma wyświetlacz HD+ o rozmiarze 12" i proporcjach obrazu 3:2. Jak podaje Acer, w urządzeniu znajduje się "przyjazna studentom" klawiatura (cokolwiek miałoby to znaczyć), a także najnowsze technologie Wi-fi, mające zapewnić nauczycielom i uczniom wydajne narzędzie do pracy. Trafi do sprzedaży w Europie w maju, a ceny zaczynają się od 299 euro, czyli poniżej 1300 złotych.