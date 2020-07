Acer prezentuje nowe monitory gamingowe z serii Nitro

Szukacie nowego gamingowego monitora? Acer ma dla was propozycję. Już w sierpniu do sprzedaży w Polsce trafią dwa nowe modele - Acer Nitro XZ322QU oraz Acer Nitro XV240YPbmiiprx.

W portfolio firmy Acer znajdziemy wiele ciekawych gamingowych monitorów, już niebawem dołączą do niego kolejne dwa modele.

Acer Nitro XZ322QU

Monitor gamingowy Acer Nitro XZ322QU

Pierwszy z nich - Acer Nitro XZ322QU, zaoferuje nam zakrzywiony ekran VA o przekątnej 31,5-cala i rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli). Do tego możemy liczyć na wsparcie dla technologii HDR (VESA DisplayHDR 400), czas reakcji matrycy wynoszący 1 ms oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz. Nie zabrakło również, tak istotnej dla graczy, technologii FreeSync, która niweluje efekt tzw. "tearing".

Acer Nitro XZ322QU zapewnia kąty widzenia do 178° w pionie i poziomie. Dodatkowo producent zadbał o możliwość zmiany wysokości (do 150 mm) i pochylenia ekranu (od-5 do 35 stopni). Monitor posiada dwa porty HDMI, jedno złącze DisplayPort oraz gniazdo słuchawkowe mini-jack. Na uwagę zasługuje również obecność dwóch głośników o mocy 3W.

Producent wycenił swój sprzęt na 2199 złotych i będzie on dostępny w Polsce od połowy sierpnia.

Acer Nitro XV240YPbmiiprx

Monitor gamingowy Acer Nitro XV240YPbmiiprx

Nieco szybciej na polskim rynku zadebiutuje Acer Nitro XV240YPbmiiprx, czyli mniejszy i budżetowy brat Acer Nitro XZ322QU. Monitor ten zaoferuje nam 23,8-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) z czasem reakcji matrycy wynoszącym 1 ms. Na uwagę zasługuje również wysoka częstotliwość odświeżania, na poziomie 144 Hz. Model ten posiada wsparcie technologii FreeSync, BlueLightShield i Flickerless. Dwie ostatnie pomagają dbać o nasze oczy chroniąc je przed negatywnym wpływem niebieskiego światła i migotania ekranu.

Producent także i w tym wypadku zadbał o bogaty zestaw złączy (2 x HDMI, DisplayPort, mini-jack) oraz wbudowane głośniki (o mocy 4W).

Acer Nitro XV240YPbmiiprx pojawi się w sprzedaży już w pierwszym tygodniu sierpnia. Jego cena w dniu premiery wyniesie 899 złotych.

