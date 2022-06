Acer wybiera ekologiczną przyszłość. Nową kampanią chce do tego zachęcić też klientów... i konkurencje

Globalne ocieplenie dotyka nas wszystkich i zarówno wielkie korporacje, jak i pojedyncze jednostki, muszą zacząć działać. Acer rozpoczyna kampanię, którą chce zmienić podejście swoich klientów na bardziej pro-ekologiczne.

Fot. Acer

Globalne ocieplenie jest bezdyskusyjnie powodowane działalnością człowieka. W ogromnym stopniu na ten proces wpływają wielkie koncerny, które produkując oferowane przez siebie przedmioty lub świadcząc inne usługi, produkują niewyobrażalne ilości dwutlenku węgla i innych substancji odpowiedzialnych za ocieplenie klimatu. Jednak działalność każdego z nas też jest ważna - zmieniając nawyki i wybierając odpowiednie, ekologicznie produkowane produkty, możemy pośrednio wpływać na decyzje wielkich korporacji.

Acer jest jedną z firm, które w ostatnich latach coraz mocniej odnoszą się do kwestii katastrofy klimatycznej. W zeszłym roku szerokim echem odbiła się premiera serii laptopów Acer Vero. Są to urządzenia wykonane w dużej części z ekologicznych tworzyw sztucznych. Ponadto, dzięki zastosowaniu standardowych komponentów i łatwym dostępie do podzespołów urządzenia, firma zachęca do samodzielnego ulepszania i naprawiania swoich komputerów z tej rodziny, co ma znacząco przedłużyć ich życie i sprawić, że produkcja nowych urządzeń się zmniejszy - redukując przy tym tworzenie elektrośmieci.

Teraz Acer ma zamiar pójść o krok dalej w swoich proekologicznych działaniach. Firma ogłosiła akcję Join the green race, której zadaniem ma być promowanie działania na rzecz przyszłości naszej planety. Bardzo ciekawy jest pierwszy element tej akcji, czyli opublikowany na YouTube film promocyjny. W tym spocie Acer zdaje się rzucać wyzwanie nie tylko swoim klientom, ale także konkurencji, zachęcając do rywalizacji nie tylko na polu rozwoju technologicznego, ale także na polu troski o planetę i środowisko. Jak mówi Jeremi Rybak, szef działu marketingu Acer Poland:

Nasz spot to opowieść o pędzącym współczesnym świecie i poszukiwaniu w nim swojego miejsca. To zarazem wyzwanie, które rzucamy konsumentom i naszej konkurencji, by stanęli do Green Race’u i razem z nami pościgali się w rozwiązaniach i działaniach, które pomogą środowisku

Jednak wspomniana kampania nie ma się zakończyć na jednym spocie. Firma ma zamiar przybliżyć opinii publicznej kwestię zmiany klimatu i wpływu człowieka na globalne ocieplenie. Stanie się to dzięki współpracy z influencerami i znanymi osobistościami, które mają uczestniczyć w kampaniach społecznych i akcjach edukacyjnych w Polsce, a także dzięki konkursom w mediach społecznościowych, sygnowanym hashtagiem JoinTheGreenRace.

Jedna nie są to tylko słowa skierowane do konsumentów - Acer zaczął zmiany od siebie. Poza wspomnianymi laptopami Vero, producent pracuje także nad optymalizacją szlaków dostaw pod katem rozwiązań ekologicznych, a także nad zmniejszeniem produkcji CO2 w czasie wytwarzania swoich komputerów. Firma działa też na mniejszą skalę. W Polsce sfinansowała m.in. własną pasiekę we Wrocławiu, kosze do wyławiania plastiku z Bałtyku, czy pojemniki na śmieci elektryczne w kilku miastach.