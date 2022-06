Action: gazetka od środy, 29 czerwca – co w ofercie w tym tygodniu?

Najnowsza gazetka Action. Przeglądamy najciekawsze produkty w sklepie Action, które trafiły do oferty już od dziś, 29 czerwca. Zobacz, co zwróciło naszą uwagę tym razem.

Spis treści

Sklep Action co tydzień ma do zaoferowania wiele ciekawych urządzeń i gadżetów elektronicznych w atrakcyjnych cenach. Sprawdzamy, co pojawiło się w nowej gazetce obowiązującej już od dziś, 29 czerwca!

Depilator elektryczny Impuls

Z nasadkami i szczoteczką

Do trymowania włosów na twarzy i ciele

Nadaje się również do najbardziej wrażliwych okolic

Cena: 7,95 zł Sprawdź

Klimatyzator Alpina

Z 24-godzinnym wyłącznikiem czasowym i trybem uśpienia

Do ustawienia 2 prędkości wentylacji

Zdalne sterowanie

Cena: 799 zł Sprawdź

Dzwonek wideo LSC Smart Connect

Dzwonek wideo z funkcją rozmowy i zasięgiem 25 metrów

Oglądaj na żywo nagrania w jakości HD na smartfonie

Dane są przechowywane na serwerze w EU zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności

Cena: 104,90 zł Sprawdź

Zobacz również:

Kabel 8-pinowy do przesyłu danych i ładowania Sologic

Z kablem o długości 1,5 metra

Solidny kabel pokryty tkaniną

Cena: 6,69 zł Sprawdź

Kamera obrotowa LSC Smart Connect

Automatycznie obraca się i przechyla po wykryciu ruchu

Łatwa do podłączenia do sieci Wi-Fi

Dane są przechowywane na serwerze Unii Europejskiej zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi zasad prywatności

Cena: 89,90 zł Sprawdź

Kamera do wnętrz LSC Smart Connect

Obserwuj mieszkanie dzięki aplikacji LSC Smart Connect App.

Kąt widzenia 115°

Dane są przechowywane na serwerze w EU zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności

Cena: 74,90 zł Sprawdź

Klimatyzator Tristar

Klimatyzator o 3 różnych funkcjach: chłodzenie, wentylacja i osuszanie

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania i timerem

Klasa energetyczna A i znak jakości GS

Cena: 799 zł Sprawdź

Depilator do twarzy ELLE

Kompaktowy format

Ze złotymi detalami

Matowe wykończenie

Cena: 16,95 zł Sprawdź

Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B Zaawansowana moc

9600 obrotów na minutę

Zawiera 2 baterie

Stała wydajność

Cena: 37,95 zł Sprawdź

Pełną ofertę sieci Action w tym tygodniu sprawdzisz pod tym linkiem.

Polecamy też: Lidl: nowa gazetka od poniedziałku, 4 lipca – co tym razem znajdziemy w ofercie i co warto kupić?