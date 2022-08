Action: kamera Smart Home za mniej niż 90 zł! Taniej jej nie kupisz

Zastanawiasz się nad zwiększeniem bezpieczeństwa w twoim domu z wykorzystaniem urządzeń Smart Home? W Action możesz kupić kamerę IP za mniej niż 90 złotych.

Sieć sklepów Action na dobre zagościła w Polsce osiągając przy tym duży sukces w stosunkowo krótkim czasie. Zawdzięcza to m.in. bogatej ofercie gadżetów, ale i rozmaitych sprzętów z zakresu AGD oraz elektroniki. Wystarczy rzucić okiem na niecodzienną ofertę klimatyzatorów w niskich cenach. Tym razem, trafiliśmy na produkt dla sympatyków nowoczesnych rozwiązań z kategorii Smart Home.

Kamera IP do wnętrz LSC Smart Connect

Inteligentna kamera jest przeznaczona do stosowania wewnątrz domu. Z jej pomocą możesz ustrzec się nie tylko włamywaczy, ale i stale nadzorować sytuację w domu - m.in. bezpieczeństwo dzieci, zwierząt. Dzięki wyposażeniu w noktowizor, możliwe jest to również przy braku oświetlenia. Jako że jest to urządzenie z sekcji Smart Home, umożliwia połączenie z dedykowaną aplikacją na smartfona. Za jej pośrednictwem możesz doglądać nagrań w jakości HD. Wewnątrz znajduje się karta pamięci SD, dzięki której jest możliwe magazynowanie danych (w chmurze, znajdują się one na serwerze UE).

Zobacz również:

Przejdźmy do parametrów...

Jakość wideo: HD

Kąt widzenia obiektywu: 115 °

Przeznaczony do: Do wnętrza

Typ karty pamięci: Micro-sd/trans-flash

Z noktowizorem: Tak

Kamera IP jest dostępna w sklepach Action w całej Polsce, w cenie 89,90 zł. Sprawdź szczegóły urządzenia, jak i lokalizację najbliższego sklepu w twojej okolicy pod tym linkiem.

