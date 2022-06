Action: odkurzacz pionowy za mniej niż 150 zł – to się opłaca [28.06.2022]

Sprawdzamy, jakie funkcje ma tani odkurzacz z Action i czy warto go kupić. Co potrafi ten sprzęt?

W sieci Action znajdziemy mnóstwo różnorodnych urządzeń w naprawdę atrakcyjnych cenach. Naszą uwagę zwrócił praktyczny odkurzacz pionowy, który jest dostępny w naprawdę niskiej cenie. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego ten model ma tak atrakcyjną cenę i co właściwie potrafi.

Odkurzacz pionowy z Action – funkcje

Urządzenie nie posiada akumulatora pozwalającego na bezprzewodowe działanie. Musi więc być na stałe podpięte do kontaktu. Jednak kabel jest długi – ma aż 6 m – bez problemu więc można posprzątać całe mieszkanie, w razie potrzeby przepinając wtyczkę do innego gniazdka.

Co ważne, odkurzacz nie potrzebuje worków – ma zintegrowany pojemnik, który wystarczy opróżnić po odkurzeniu całej podłogi i zamontować ponownie w urządzeniu.

Wygląda na to, że jest to dość prosty model odkurzacza. Nie możemy więc liczyć tu na wiele funkcji i różnorodne tryby. Jednak w tej cenie może to być naprawdę dobra opcja – ten model to jeden z najtańszych pionowych odkurzaczy dostępnych na rynku.

Parametry:

Kolor: Niebieski, Czerwony

Długość kabla: 6 m

Liczba nasadek: 3

Liczba ustawień: 1

Metoda filtrowania: Filtr HEPA

Moc: 600 W

Rodzaj odkurzacza do materiałów: Patyk reczny

Rodzaj pojemnika: Pojemnik

Rodzaj szczotki/dyszy: Szczotka do odkurzacza

Rodzaj zasilania: Sieć zasilająca

Z przełącznikiem: Tak

Z uchwytem(-mi): Tak

Cena: 134,95 zł Szczegóły oferty

