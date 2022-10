Action: oświetlenie smart home jest teraz w promocji! Tylko do wtorku

W tym tygodniu do gazetki Action trafiły urządzenia oświetleniowe smart home. Wszystkie te gadżety można upolować w niższych, atrakcyjnych cenach.

W Action co środę możemy liczyć na nową ofertę promocyjną. Tym razem do gazetki trafiły urządzenia oświetleniowe z działu smart home, które mają teraz jeszcze bardziej atrakcyjną cenę. Co jest w promocji i czy warto kupić? Sprawdzamy! Warto pamiętać, że obecna oferta promocyjna obowiązuje wyłącznie do wtorku, 1 listopada br.

Inteligentna żarówka LED LSC Smart Connect

Kolor: Wielokolorowy

Energooszczędne: Tak

Gwint żarówki: GU10

Lumeny: 380

Moc: 5

Moc: 5 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 5 kWh/1000h

Cena: 21,90 zł

Inteligentna żarówka LED LSC Smart Connect

Kolor: Biały

Gwint żarówki: E27

Klasa efektywności energetycznej: Nie dotyczy

Lumeny: 806

Moc: 10

Moc: 10 watt

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Cena: 13,90 zł

Inteligentna żarówka żarnikowa LED LSC Smart Connect

Kolor: Żółty

Energooszczędne: Tak

Gwint żarówki: E14

Lumeny: 470

Moc: 4.5 watt

Przeznaczenie: Żarówka / lampa

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Rodzaj żarówki/rurki: Żarówka tradycyjna

Zużycie energii: 5 kWh/1000h

Cena: 21,90 zł

Cyfrowe taśmy LED LSC Smart Connect

Długość kabla: 10 m

Kolor: Wielokolorowy

Moc: 24 watt

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 23 kWh/1000h

Cena: 104,90 zł

Lampa sufitowa LSC Smart Connect

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 26 x 26 x 6,5 cm

Kolor światła: Niebieski, Żółty, Zielony, Zimny biały, Pomarańczowy, Fioletowy, Czerwony, Różowy, Ciepły biały, Biały

Kolorowe: Tak

Lumeny: 1400

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Nie

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 20 kWh/1000h

Cena: 54,90 zł

Oczko podtynkowe LSC Smart Connect

Kolor światła: Ciepły biały

Kolor: Czarny, Biały

Lumeny: 360

Moc: 4.8 watt

Napięcie: 240 Volt

Przeznaczony do: wnętrza

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 21,90 zł

Inteligentna wielokolorowa żarówka LED LSC Smart Connect

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 12.1 x 13.8 x 12 cm

Kolor: Wielokolorowy

Energooszczędne: Tak

Gwint żarówki: E27

Lumeny: 240

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Smart: Tak

Technologia oświetleniowa: Żarnik

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 39,90 zł

Taśma LED zewnętrzna LSC Smart Connect

Kolor: Wielokolorowy

Długość kabla: 140 cm

Klasa energetyczna: F

Moc: 20 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj zasilania: Sieć zasilająca

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Tak

Wodoodporny: Tak

Z czujnikiem: Nie

Z elementami do montażu: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Zawartość: 5 m

Cena: 69,90 zł

Lampa dekoracyjna LSC Smart Connect

Kolor światła: Ciepły biały

Kolorowe: Tak

Kolor: Czarny

Lumeny: 210

Moc: 4.8 watt

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Nie

Zużycie energii: 5 kWh/1000h

Cena: 44,90 zł

Inteligentna żarówka LED z żarnikiem LSC Smart Connect

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 9.5 x 9.5 x 12.3 cm

Kolor światła: Ciepły biały

Energooszczędne: Tak

Gwint żarówki: E27

Klasa efektywności energetycznej: E

Lumeny: 806

Moc: 7 watt

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Rodzaj żarówki/rurki: Żarówka tradycyjna

Smart: Tak

Z możliwością ściemniania: Nie

Zużycie energii: 7 kWh/1000h

Cena: 29,90 zł

Inteligentna żarówka żarnikowa LED LSC Smart Connect

Kolor: Żółty

Energooszczędne: Tak

Klasa efektywności energetycznej: E

Lumeny: 806

Moc: 7 watt

Przeznaczenie: Żarówka / lampa

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Rodzaj żarówki/rurki: Żarówka tradycyjna

Zużycie energii: 7 kWh/1000h

Cena: 21,90 zł

Taśma LED LSC Smart Connect

Kolor: Biały, Wielokolorowy

Długość kabla: 5 m

Klasa efektywności energetycznej: Nie dotyczy

Smart: Tak

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Tak

Cena: 69,90 zł

Inteligentna żarówka LED LSC Smart Connect

Kolor światła: Zimny biały, Biały, Ciepły biały

Gwint żarówki: E27

Klasa efektywności energetycznej: Nie dotyczy

Lumeny: 1400

Moc: 14 watt

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Zużycie energii: 14 kWh/1000h

Cena: 21,90 zł

Inteligentna żarówka LED LSC Smart Connect

Kolor: Biały

Gwint żarówki: GU10

Klasa efektywności energetycznej: Nie dotyczy

Lumeny: 345

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Zużycie energii: 5 kWh/1000h

Cena: 17,90 zł

Inteligentna wielokolorowa żarówka LED LSC Smart Connect

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 6.7 x 6.7 x 12.4 cm

Kolor: Wielokolorowy

Energooszczędne: Tak

Gwint żarówki: E27

Lumeny: 806

Moc: 8 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Przeznaczenie: Żarówka / lampa

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Zużycie energii: 8 kWh/1000h

Cena: 21,90 zł

