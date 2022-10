Action przedstawia ofertę elektronarzędzi - tak, jest tanio!

Holenderska sieć sklepów na stałe zagościła w polskich miastach. Action to jednak nie tylko tanie gadżety, ale również elektronika, a nawet elektronarzędzia. Sprawdziliśmy, czy warto wybrać się do sklepów w celu poszukiwania tanich urządzeń dla majsterkowiczów.

Action wprowadza do oferty elektronarzędzia

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwo znalazło uznanie i sympatię również na polskim rynku. Tanie alternatywy dla urządzeń, gadżetów i nie tylko okazują się być swoistą reklamą - zwłaszcza w dobie obecnej sytuacji ekonomicznej. Niemniej, nie zawsze musi świadczyć to o niższej jakości lub wybrakowanej ofercie. Sieć sklepów Action przedstawia kolejny dział produktowy dedykowany dla domowych majsterkowiczów - Zrób to sam. Wśród ofert znajdziemy mnóstwo rozwiązań, a w tym m.in. elektronarzędzia, akumulatory i nie tylko. Oto, co udało nam się znaleźć!

Wiertarka akumulatorowa - zestaw FERM

Produkt bezprzewodowy: z 2 akumulatorami

Z różnymi wiertłami i bitami

Praktyczna skrzynka do przechowywania całości

Napięcie: 20 Volt

Rodzaj uchwytu: Miękki uchwyt

Rodzaj zasilania: Bateria

Z oświetleniem roboczym: Tak

Zawiera skrzynkę do przechowywania: Tak

Cena: 349 zł

Wiertarka akumulatorowa - zestaw FERM

Komplet z akumulatorem, ładowarką i 2 bitami

Z diodą LED

Zasilanie: bateria Li-ion 2 Ah

Cena: 139 zł

Wyrzynarka FERM

Regulowany ukośny kąt

Z brzeszczotami do metalu i drewna

Zmienna prędkość 0-2300/min

Wyrzynarka umożliwia proste cięcie, ale także pracę pod kątem maksymalnie 45 stopni

Maksymalna głębokość cięcia przy 0 stopni wynosi 65 mm dla drewna i 8 mm dla metalu

Cena: 124 zł

Akumulator wielokrotnego ładowania AX-power

Do wszystkich narzędzi FERM AX-power

Wystarczająca moc do wielu zadań

Z diodą LED

Akumulator litowo-jonowy 4.0 Ah

Cena: 119 zł

Akumulatorow pailarka tarczowa FERM

Regulacja głębokości cięcia

Wyposażona w brzeszczot 165 mm

Precyzyjny rezultat dzięki prowadnicy

Napięcie: 20 Volt

Waga: 2,47 kg

Z pokrowcem ochronnym: Tak

Cena: 109 zł

