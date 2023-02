Action: te urządzenia i gadżety Smart Home opłaca się kupić [24.02.2023]

Inteligentny dom na stałe zagościł w naszych umysłach, a urządzenia są coraz częściej wprowadzane do polskich mieszkań. Przyjrzeliśmy się, jak prezentuje się oferta tanich gadżetów i sprzętów Smart Home w sklepach sieci Action. Oto produkty, które warto kupić!

Holenderskie przedsiębiorstwo istnieje na rynku już blisko 3 dekady, zostało założone dokładnie w 1993 roku. Action równie prężnie rozwija się na polskim rynku, a wszystko rozpoczęło się od małego sklepu w Enkhuizen., Obecnie to ponad 2 tysiące lokalizacji stacjonarnych w wielu krajach i stale poszerzająca się oferta niemal z każdej kategorii. Naszej uwadze nie umknęły produkty z zakresu AGD i elektroniki, a w tym m.in. nowoczesne urządzenia Smart Home. Przyjrzeliśmy się kilkudziesięciu produktom, aby sprawdzić na co warto zwrócić szczególną uwagę. Są to m.in. artykuły pozwalające na zasilanie sprzętów, oświetlenie i zwiększenie bezpieczeństwa w mieszkaniu (m.in. pod postacią kamer i czujników). Jeśli chcesz wprowadzić do swojego wnętrza nowoczesne gadżety, sprawdź propozycje z Action, wpasowujące się w ideę inteligentnego domu w budżetowej wersji!

Źródło: Adobe Stock/rh2010

Action: Żarówki Smart Home

Klimatyczne oświetlenie mieszkania? Nie musisz inwestować w drogą lampę, wystarczy inteligentna żarówka. Jest to tania alternatywa, która może zostać zastosowana niemal w każdym pomieszczeniu domu. W Action znajdziesz kilka rodzajów - zarówno gdy mowa o gwincie, kolorze światła jak i wartości lumenów - dopasuj ją do własnych preferencji oraz pomieszczenia. Dla prawidłowego funkcjonowania wystarczy wkręcić żarówkę i sparować z aplikacją - bez konieczności problematycznego montażu dodatkowych akcesoriów.

Źródło: Unsplash/Lucrezia Carnelos

Inteligentna wielokolorowa żarówka LED LSC Smart Connect

Parametry:

Inteligentna żarówka RGB z gwintem E27

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.) 6.7 x 6.7 x 12.4 cm

Kolorowa: Tak

Energooszczędna: Tak

Lumeny: 806

Moc: 8 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Cena: 29 zł

Inteligentna żarówka żarnikowa LED LSC Smart Connect

Parametry:

Gwint żarówki: E27

Kształt lampy: Kula

Lumeny: 550

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 39 zł

Inteligentna wielokolorowa żarówka LED LSC Smart Connect

Parametry:

Energooszczędna: Tak

Gwint żarówki: E27

Lumeny: 240

Okres użytkowania: 15000 h

Technologia oświetleniowa: Żarnik

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 45 zł

Więcej żarówek sterowanych zdalnie znajdziesz pod tym linkiem.

Action: Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne Smart Home

Odpowiednie światło wewnątrz domu, jak i poza nim - Action ma na to kilka sposobów. Sprawdź, który produkt będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy, a przy tym zapewni należyte bezpieczeństwo w ogrodzie lub na tarasie. Możesz wybierać spośród takich produktów jak m.in. taśmy LED, reflektory oraz spoty. Gadżety okazują się być wyjątkowo lubiane zwłaszcza w okresie świątecznym - pierwsze z nich, już trafiły do sklepów. Dopasuj rozwiązanie do własnej koncepcji i w pełni korzystaj z możliwości Smart Home!

Źródło: Unsplash/Nubelson Fernandes

Spoty ogrodowe LSC Smart Connect

Parametry:

Klasa energetyczna: F

Lumeny: 170

Moc: 5,2 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 76 zł

Cyfrowe taśmy LED LSC Smart Connect

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 10 m

Kolorowa: Tak

Długość kabla: 10 m

Moc: 24 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 23 kWh/1000h

Cena: 149 zł

Lampa ogrodowa LSC Smart Connect

Parametry:

Długość kabla: 9 m

Klasa energetyczna: F

Okres użytkowania: 15000 h

Wodoodporna: Tak

Cena: 65 zł

Przyciemniacz światła LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Biały

Rodzaj przełącznika: Przełącznik obrotowy

Z możliwością ściemniania: Tak

Bateria: do 6 miesięcy

Cena: 29,90 zł

Inteligentne oświetlenie na przyjęcia LSC Smart Connect

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 30.7 x 35.3 x 13.5 cm

Kolor: Miedziany, Czerwony, Czarny

Długość kabla: 13,5 m

Cena: 129 zł

Lampa sufitowa LSC Smart Connect

Parametry:

Kolorowe: Tak

Kolor światła: Niebieski, Żółty, Zielony, Zimny biały, Pomarańczowy, Fioletowy, Czerwony, Różowy, Ciepły biały, Biały

Lumeny: 1400

Okres użytkowania: 15000 h

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 20 kWh/1000h

Cena: 69 zł

Taśma LED LSC Smart Connect

Parametry:

Światło: ze światłem białym i w kolorach RGB

Długość kabla: 5 m

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Tak

Cena: 99 zł

Lampa dekoracyjna LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor światła: Ciepły biały

Lumeny; 210

Moc: 4,8 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Zużycie energii: 5 kWh/1000h

Cena: 59 zł

Oczko podtynkowe LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Czarny, Biały

Lumeny: 360

Moc: 4,8 watt

Napięcie: 240 Volt

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 26 zł

Oświetlenie zewnętrzne LSC Smart Connect

Parametry:

Ilość źródeł światła: 2

Klasa energetyczna: F

Lumeny: 330

Okres użytkowania: 30000 h

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Nie

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 65 zł

Taśma LED zewnętrzna LSC Smart Connect

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 5 m

Klasa energetyczna: F

Moc: 20 Watt

Okres użytkowania: 15000 h

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Ze źródłem światła: Tak

Cena: 76 zł

Jeśli rozważasz oświetlenie swojego domu z wykorzystaniem produktów Smart, warto przyjrzeć się co w tym zakresie oferuje m.in. Philips. W sprzedaży znajdziesz zestawy startowe, które umożliwią pełną kompatybilność.

Action: Zasilanie Smart Home

Czy wiesz, że Smart Home to również możliwość sterowania zasilaniem urządzeń z poziomu mobilnej aplikacji? Sieć sklepów ma dla nas w tym zakresie dwa rozwiązania. Jeśli zdarza Ci się zostawiać sprzęt podłączony do gniazdka, to sposób na oszczędności oraz większą kontrolę nawet podczas opuszczenia mieszkania. Raz, na zawsze pożegnaj się z wątpliwościami dotyczącymi wyłączenia żelazka - jedno kliknięcie w aplikacji sprawdzi to za Ciebie, a nawet odłączy urządzenia. Wystarczy dostęp do smartfona z dedykowaną aplikacją mobilną.

Źródło: Unsplash/Thomas Kolnowski

Inteligentna wtyczka LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Biały

Przeznaczony do: Do wnętrza

Rodzaj wtyczki: Wtyczka 2-torowa

Do podłączenia: do własnej sieci Wi-Fi (2,4 GHz)

Cena: 35 zł

Obecnie w sklepach możesz znaleźć wiele wariantów listew oraz gniazdek, w tym m.in. te, wyposażone w USB.

Action: bezpieczeństwo, czujniki i sprzęt Smart Home

Smart Home to również bezpieczna przestrzeń - kontroluj to, co dzieje się w okolicy nawet podczas pobytu poza domem. Chcesz mieć dostęp do nagrań z mieszkania lub ogrodu w czasie rzeczywistym, a może nadzorować kto puka do twych drzwi? Sprawdź, co w tym zakresie oferują elektroniczne urządzenia i gadżety z Action.

Źródło: Adobe Stock/APchanel

Kamera IP do wnętrz LSC Smart Connect

Parametry:

Jakość wideo: HD

Kąt widzenia obiektywu: 115 °

Przeznaczenie :Do wnętrza

Typ karty pamięci: Micro-sd/trans-flash

Z noktowizorem: Tak

Cena: 99 zł

Czujnik dymu LSC Smart Connect

Parametry:

Z Wi-Fi 2,4 GHz i 2-letnią baterią

Inteligentny czujnik dymu

Liczba potrzebnych baterii: 1

Poziom hałasu: 85 dB

Rodzaj sygnału alarmowego: Sygnał dźwiękowy

Cena: 69 zł

Dzwonek wideo LSC Smart Connect

Parametry:

Pole widzenia: 145°, w ciemności zasięg widzenia wynosi do 5 metrów.

Obrazy są zapisywane na karcie micro SD (brak w zestawie) i można je przeglądać w dowolnym miejscu w aplikacji.

Wodoodporny: Tak

Z aparatem fotograficznym: Tak

Z sygnałem dźwiękowym: Tak

Cena: 129 zł

Kamera IP na zewnątrz LSC Smart Connect

Parametry:

Przeznaczona do użytku na zewnątrz i wodoodporna (IP65)

Łatwa do podłączenia do własnej sieci Wi-Fi

Dane są przechowywane na serwerze w EU zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności

Zasięg: 100 stopni, widoczność w nocy do 8 metrów

Cena: 179 zł

Szukasz konkretnego produktu, który zwiększy bezpieczeństwo w twoim domu, a może zastanawiasz się nad zaawansowanym systemem alarmowym lub monitoringiem? Wiele tego typu produktów znajdziesz pod tym linkiem.

Smart Home Action - czy warto?

Jako że gadżety z sieci sklepów są dostępne w wyjątkowo niskich cenach, to produkty niemalże na każdą kieszeń. Choć nie są tak zaawansowane jak droższe odpowiedniki (mowa tu m.in. o funkcjonalności oraz możliwości wzajemnego parowania,) jest to dobra alternatywa dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze Smart Home i nie chcą przeznaczać na produkty dużego budżetu. Warto więc sprawdzić, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie. Znacznie szerszy zakres produktów znajdziesz m.in. pod tym linkiem.

Źródło: Adobe Stock/Prostock-studio

Wszystkimi urządzeniami i akcesoriami Smart Home z sieci Action możesz sterować za pomocą mobilnej aplikacji LSC Smart Connect dostępnej w App Store i Google Play (kompatybilność z systemem Android, jak i iOS). Żaden gadżet nie wymaga bramki ZigBee lub dodatkowej centralki, jednak warto pamiętać, że wraz z dalszą rozbudową Smart Home, prędzej czy póżniej będzie to konieczne. Pozwalają one na odbiór informacji z urządzeń oraz automatykę, nawet bez dostępu do internetu. Innymi słowy, są bazą łączącą wszystkie sprzęty zbierając dane m.in. z czujników. Wówczas, pod kontrolą pozostają niemal wszystkie procesy, a Ty możesz nieustannie sterować gadżetami bez obaw o awarie w dostawie internetu.

Jeśli szukasz konkretnych rozwiązań z zakresu Smart, sprawdź również: Amazon szaleje! Inteligentne gadżety od światowej marki z dużym rabatem.