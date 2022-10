Action: urządzenie gamingowe w absurdalnie niskiej cenie? Lubimy takie okazje [13.10.2022]

W sklepie Action pojawiło się bardzo przydatne urządzenie w naprawdę atrakcyjnej cenie. Postanowiliśmy przyjrzeć się mu bliżej.

Action znów pozytywnie zaskakuje ciekawą ofertą. Regularnie przeglądamy asortyment tej sieci w poszukiwaniu najlepszych propozycji. W ten sposób wybraliśmy już m.in. bestsellery, które kosztują nie więcej niż 50 zł. Pisaliśmy też o bardzo przydatnym dla użytkowników mediów społecznościowych gadżecie.

Teraz do oferty trafiło kolejne, bardzo ciekawe urządzenie w relatywnie niskiej cenie. Mowa o soundbarze gamingowym, czyli niezbędniku każdego amatora gier komputerowych. Jeśli jeszcze nie masz takiego gadżetu, rozważ ten model – w porównaniu do innych tego typu sprzętów, kosztuje naprawdę niewiele. Natomiast wygląda naprawdę interesująco i z pewnością będzie doskonałą ozdobą biurka każdego gracza..

Zobacz również:

Soundbar gamingowy Battletron

Idealny dla wszystkich graczy. Pasuje zarówno do laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Do czego służy? Wystarczy, że podepniesz to urządzenie do swojego sprzętu, a wydobywające się z niego dźwięki gry będą czyste i naturalne. Moc na kanał wynosi 5 watów.

Sterowanie regulacją głośności oraz włącznik znajdują się z boku urządzenia, w formie pokrętła. Co więcej, boki tego soundbara zostały wyposażone w lampki LED, które świecą na różne kolory. Będzie to więc nie tylko sprzęt funkcjonalny, ale i naprawdę stylowy – doskonale będzie wyglądać na biurku każdego gracza. Elektronika może też stanowić ozdobę wnętrza.

Soundbar gamingowy z Action kupisz za zaledwie 59 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

