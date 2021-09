Activision Blizzard oskarżone o zastraszanie i rozbijanie związków

Kolejny pozew przeciwko Activision Blizzard. Firmę po raz kolejny oskarżają poszkodowani pracownicy, w tym związki zawodowe.

Activision Blizzard; źródło: esports.com

Kontrowersje wokół Activision Blizzard zdają się nie mieć końca. Firma była już oskarżona między innymi o molestowanie seksualne, mobbing i niesprawiedliwe traktowanie kobiet. W międzyczasie doszło także do strajku i listu otwartego tysięcy obecnych i byłych pracowników sprzeciwiających się haniebnym praktykom firmy. Kolejnym oskarżeniem ma być rzekoma dyskryminacja, zastraszanie i groźby wystosowane wobec nich.

Pracownicy i związek zawodowy Communications Workers of America (CWA) złożyli skargę do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy twierdząc, że byli inwigilowani i zastraszani, a sam związek był atakowany przez WilmerHale – firmę prawniczą zatrudnioną przez Blizzard, która miała go rozbić. Ponoć chciano w ten sposób zniechęcić świadków do zeznań w poprzednich sprawach sądowych.

Anonimowe osoby informowały również o tym, że kierownictwo wyższego szczebla próbuje pozbyć się niewygodnych pracowników.

Na razie firma nie odpowiedziała publicznie na postawione zarzuty.

Źródło: wccftech.com, pcgamer.com