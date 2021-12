Activision Blizzard wykluczone z The Game Awards 2021!

The Game Awards to już od lat najważniejsze wydarzenie w kalendarzu milionów graczy. Gamingowe "Oskary" to jednak nie tylko nagrody, ale również liczne prezentacje i zapowiedzi. W tym roku na prestiżowej gali zabraknie Activision Blizzard, dlaczego?

fot. The Game Awards

The Game Awards 2021 odbędzie się już w tym tygodniu. Jak się właśnie okazało podczas gali zabraknie Activision Blizzard. Główny organizator i jednocześnie prowadzący The Game Awards - Geoff Keighley, w oficjalnym komunikacie wyjaśnił skąd powody takiej decyzji.

Nie jest żadną tajemnicą, że w ostatnich miesiącach w Activision Blizzard nie dzieje się dobrze. Na światło dzienne wyszły bowiem liczne nadużycia pionu zarządzającego korporacją. Dyrektorzy i szefowie poszczególnych działów dopuszczali się znęcania i molestowania licznych pracowników niższego szczebla. Ostatecznie deweloperzy zdecydowali się na pozew zbiorowy przeciwko swojej firmie. Choć "czystki" w Activision Blizzard doprowadziły do tego, że wielu sprawców pożegnało się już ze swoimi posadami, to sytuacja jest wciąż daleka od ideału. Co gorsza, szefostwo firmy twierdzi, że to media "rozdmuchały" całą sprawę i skala nadużyć w Activision Blizzard wcale nie była tak duża, jak się sugeruje.

W obronie pracowników firmy stanęło wielu czołowych deweloperów i wydawców, w tym Microsoft czy Electronic Arts, którzy potępili oficjalnie działania decydentów Activision Blizzard. Teraz do tego grona dołączył Keighley i wydarzenie The Game Awards. Prowadzący galę wydał oficjalne oświadczenie o następującej treści:

Mogę potwierdzić, że poza nominacjami Activision Blizzard nie będzie częścią tegorocznego The Game Awards. The Game Awards to czas świętowania branży gier, największej dziedziny rozrywki na całym świecie. W żadnej firmie ani społeczności nie ma miejsca na nadużycia, nękanie lub molestowanie. Zdaję sobie też sprawę, że mamy ogromną platformę, która może przyspieszyć zmiany i do nich inspirować. Czujemy się do tego zobowiązani, ale wszyscy musimy współpracować, aby zbudować lepsze i bardziej otwarte środowisko, w którym wszyscy będą czuć się bezpiecznie, tworząc najlepsze gry. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za osiągnięcie tego standardu. Chcemy uczcić niesamowite gry i utalentowanych developerów, którzy je tworzą - Geoff Keighley.

The Game Awards 2021 odbędzie się już w najbliższy piątek - 10 listopada. Impreza zacznie się o 01:15 (w nocy z czwartku na piątek). Pre-show wystartuje jednak już o godzinie 00:30.

