Activision idzie na wojnę z oszustami w Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone zostało zaatakowane przez armię oszustów, ale Activision postanowiło "wytoczyć ciężkie działa".

Battle royale - Call of Duty: Warzone, okazało się ogromnym sukcesem. W produkcję studia Infinity Ward gra codziennie kilkadziesiąt milionów graczy. Niestety, nie wszyscy podchodząc do rywalizacji uczciwie. W ostatnich dniach fora poświęcone Warzone zostały wręcz zalane przez użytkowników narzekających na zbyt dużą liczbę oszustów na serwerach. W tak dużych grach sieciowych, niemal niemożliwe jest całkowite ich wyeliminowanie, jednak Activision i Infinity Ward chyba nie zadbali odpowiednio o narzędzia do wyłapywania nieuczciwych graczy.

Na szczęście reakcja twórcy nie bagatelizują problemu. Activision poinformowało właśnie, że od premiery gry, na dożywotni zakaz zabawy w CoD: Warzone, skazano ponad 50 tysięcy graczy. To jednak nie koniec, firma postanowiła iść na wojnę z oszustami i już teraz pracuje na zupełnie nowym systemem pozwalającym uczciwym użytkownikom zgłaszanie podejrzanego zachowania.

Usprawniono również działanie specjalnych "zespołów bezpieczeństwa", które niemal 24 godziny na dobę monitorują wszystkie dane pochodzący z Call of Duty: Warzone, w celu "wyłapywania" oszustów.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma jednego rozwiązania do walki z oszustami, jest to ciągłe walka - 24/7. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim przyjemne i uczciwe wrażenia. - Activision

Miejmy nadzieję, że wzmożone działania zarówno wydawcy, jak i twórców poskutkują zmniejszeniem liczby nieuczciwych graczy. Dajcie nam znać, czy wy również musicie się mierzyć z oszustami w CoD: Warzone.

Przy okazji, przypominamy, że jeśli wolicie rozgrywkę solową, to wczoraj do ujawniono remaster, kultowej już, kampanii z Call of Duty: Modern Warfare 2.

źródło: vg247.com