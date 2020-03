Activision pracuje nad wieloma nowym projektami związanymi z seriami Crash Bandicoot, Tony Hawk oraz Call of Duty

Jeden z największych producentów gier na świecie - Activision, planuje ostrą ofensywę w nadchodzących miesiącach. Według najnowszych informacji, trwają już prace nad nowymi odsłonami popularnych serii gier, takich jak: Crash Bandicoot, Tony Hawk’s Pro Skater czy Call of Duty.

Activision po ogromnym sukcesie Call of Duty: Modern Warfare, a ostatnio także Call of Duty: Mobile i Call of Duty: Warzone, planuje dalsze inwestycje w swoją najpopularniejszą markę. Co nie jest wielkim zaskoczeniem, obecnie trwają prace nad kolejną pełnoprawną odsłoną serii, która powinna zadebiutować na jesieni 2020 roku. Co ciekawe, tegoroczna edycja CoD'a ma być rebootem Black Ops.

Według najnowszych wieści w przygotowaniu jest jeszcze co najmniej kilka projektów związanych z Call of Duty. Ponoć studio Sledgehammer Games pracuje już nad kolejną grą z serii, która, podobnie jak wydany przed kilkoma dniami Warzone, ma być produkcją darmową. Trzecią grą Call of Duty, nad którą trwają obecnie prace, jest Modern Warfare 2 Remastered, o którym zresztą plotkuje się już od kilku tygodni. Do tego możemy spodziewać się następcy Modern Warfare (2019), który mógłby trafić na sklepowe półki już w 2021 roku.

Activision nie ma jednak zamiaru opierać całego swojego biznesu na jednej marce. Swoją szansę dostanie również seria Crash Bandicoot, w ramach której ma powstać kilka gier. Jednym z nowych tytułów ma być remake Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex - produkcji, która pierwotnie zadebiutowała w 2001 roku. Oprócz tego zadebiutować ma również produkcja nastawiona na PvP i tzw. endless runner z Crashem w roli głównej.

Ostatnią marką, którą Activision ma zamiar mocno eksploatować w nadchodzących latach będzie Tony Hawk’s Pro Skater. Na początek mamy otrzymać remaster bądź remake pierwszej odsłony cyklu (z 1999 roku), a następnie na rynku ma zadebiutować nowa, pełnoprawnaczęść serii.

Oczywiście należy brać pod uwagę, że wszystkie powyższe informacje, to na razie jedynie plotki i spekulacje. Znając jednak branżowych specjalistów, wielce prawdopodobne, że jest w nich coś na rzeczy.

źródło: gamingbolt.com