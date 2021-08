Activision wstydzi się Call of Duty Vanguard? Dziwne działania wydawcy

Call of Duty Vanguard jest tak słabą grą, że wstydzi się jej sam wydawca? Activision usuwa swoje powiązania z tytułem.

fot. Activision

Niedawno doczekaliśmy się zapowiedzi Call of Duty Vanguard. Mogłoby się wydawać, że z oficjalnej prezentacji takiego tytułu i tak znanej marki dumny byłby każdy producent. Tymczasem Activision unika powiązań z najnowszą odsłoną Call of Duty jak przysłowiowego "ognia". Czyżby wydawca wstydził się Vanguard, a może chodzi o coś zupełnie innego? Sprawdźmy.

Uważni obserwatorzy zauważyli, że już na pierwszym oficjalnym zwiastunie Call of Duty Vanguard zabrakło loga firmy Activision. Co więcej, nazwa wydawcy pojawiła się jedynie pod koniec spotu, umieszczona "drobny druczkiem" wśród podmiotów powiązanych z grą. To jednak nie koniec, również ekran startowy gry (w wersji alfa) został pozbawiony niemal wszystkich powiązań z Activision. Dlaczego wydawca postanowił w przypadku najnowszej gry zejść na drugi plan? Czy Activision wstydzi się Call of Duty Vanguard? Okazuje się, że może być wręcz przeciwnie.

fot. CharlieIntel

Activision potrzebuje sukcesu, a w szczególności dobrej sprzedaży CoD: Vanguard. Firma nie ma jednak ostatnio "dobrej prasy", liczne procesy i oskarżenia o nadużycia wobec pracowników (w szczególności kobiet) odbiły się szerokim echem w całej branży. Pierwsi winowajcy już stracili posady, ale sama firma straciła znacznie więcej pod względem wizerunkowym. Activision zdaje sobie sprawę, że nazwa firmy nie kojarzy się obecnie z niczym pozytywny i najprawdopodobniej stąd decyzja o wycofaniu się z promocji Call of Duty: Vanguard. Decydenci amerykańskiego producenta nie chcą zadziałać na szkodę gry, stąd też najprawdopodobniej decyzja o usunięciu loga z materiałów promocyjnych i samej gry.

Call of Duty Vanguard trafi do sprzedaży 5 listopada tego roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Już w ten weekend (27 - 29 sierpnia) rozpoczną się otwarte alfa testy dla posiadaczy konsol Sony.

