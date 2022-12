Ada Lovalace jednak nie taka szybka... Poznaliśmy specyfikację kolejnych modeli

Od dłuższego czasu wiemy już, co stanie się z niewydanym RTX 4080 w wersji 12 GB . Karta pod nową nazwą - RTX 4070 TI - zadebiutuje prawdopodobnie już w styczniu (jak wskazywały pierwsze plotki). Teraz jednak poznaliśmy specyfikację kolejnych przedstawicieli serii Ada Lovalace.

Oczywiście wszystkie plotki pochodzą ze sprawdzonego źródła, jakim jest kopite7kimi, który to jak zwykle podzielił się nowinkami na Twitterze. W podstawowym wariancie RTX 4070 liczba rdzeni CUDA spada do 5888 z 7680 dostępnych w modelu Ti. Karta ta dalej ma otrzymać 12 GB pamięci GDDR6X, również komunikujących się poprzez 192-bitową szynę danych. Maksymalna przepustowość ma wynosić 504,2 GB/s oraz mieć TDP na poziomie 250 W.

Some updates of RTX 4070: PG141-SKU336/337 AD104-250-A1 5888FP32 12G 21Gbps GDDR6X 36M L2 250W

Kolejną kartą, której specyfikację poznaliśmy, jest RTX 3060 Ti. GPU te ma wykorzystywać rdzeń AD106 i posiadać 4352 jednostki CUDA. Według kopite7kimi, karta ma być wyposażona w 8 GB pamięci komunikujących się przez 128-bitowy interfejs. Przypominamy, że RTX 3060 Ti posiada 256-bitową, a RTX 3060 12 GB 192-bitową szynę, wiec nowy model “60” Ada Lowalace pod tym względem byłby wolniejszy od poprzedników. Być moze tak Nvidia chce ograniczyć moc następnej generacji GPU, by różnice między modelami były bardziej zauważalne. TGP RTX 4060 TI miałoby wynosić 220 W.

RTX 4060 Ti has a very short reference board. The PG190 still uses CEM5 connector.

AD106-350-A1

4352FP32

8G 18Gbps GDDR6

32M L2

220W