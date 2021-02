Adam Niedzielski - teleporady nie dla dzieci i seniorów

Minister zdrowia – Adam Niedzielski, ogłosił, że ocena stanu zdrowia dzieci i seniorów ma się odbywać bezpośrednio w gabinetach. Projekt już gotowy.

Jak poinformował obecny minister zdrowia - Adam Niedzielski, stworzony został projekt rozporządzenia regulujący sprawę teleporad medycznych w Polsce. Choć minister zaznaczył, że system zdalnej pomocy medycznej jest skuteczny i efektywny, szczególnie zważywszy na obecny stan pandemii Covid-19, to konieczne są dodatkowe rozporządzenia. Najnowsze ma dotyczyć określenia wieku osób korzystających z tego typu narzędzi.

Adam Niedzielski stwierdził, iż według opinii ekspertów oraz dotychczas zebranych danych wynika, że „nadużywanie teleporady może nieść negatywne konsekwencje dla osób starszych i dzieci”. W związku z tym, teleporada ma nie być standardowo stosowana w przypadku dzieci do lat 6 oraz seniorów powyżej 65 lat. Ocena stanu zdrowia tych grup wiekowych ma się domyślnie odbywać bezpośrednio w gabinetach specjalistycznych, a jedynym wyjątkiem będzie przedłużanie przyjmowanych przez osoby starsze leków oraz zlecenia (czyt. recepty) na wyroby medyczne. Według szefa Ministerstwa Zdrowia, celem jest dbanie o najmłodszych i najstarszych członków społeczeństwa, których musimy szczególnie chronić podczas epidemii koronawirusa.

Nie do końca jest jednak jasne, dlaczego system telemedycyny, a w szczególności teleporad ma być skuteczny w przypadku większości grup wiekowych, a u najmłodszych dzieci i osób powyżej 65 lat już niekoniecznie. Wątpliwości może też budzić argumentacja, jakoby rozwiązanie takie miało być bezpieczniejsze dla seniorów podczas pandemii. Wszak ta grupa społeczna jest szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem i tym bardziej powinna unikać nadmiernego opuszczania miejsc zamieszkania i kontaktów społecznych.

Natomiast według nowych założeń, wymagający pomocy medycznej senior, który automatycznie z racji wieku oraz stanu chorobowego ma obniżoną odporność i znajduje się na samym szczycie listy grup podwyższonego ryzyka, zamiast skorzystać z najbezpieczniejszej formy konsultacji specjalistycznej, musi fizycznie stawić się do gabinetu po pomoc, narażając się przy tym na potencjalny kontakt z osobami zakażonymi.

Możliwe, że wątpliwości te zostaną wkrótce rozwiane, ponieważ projekt trafił dopiero do konsultacji. Natomiast, jeśli chcemy zapisać bliską nam osobę starszą na trwające obecnie szczepienia seniorów, to wskazówki jak to zrobić znajdziecie tutaj.

